Την παραπομπή του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας για οικονομικά αδικήματα προτείνει ο εισαγγελέας

«Κόλαφος» ήταν η πρόταση του εισαγγελέα για τον πατέρα Αντώνιο και τη σύζυγό του καθώς ζήτησε την παραπομπή τους σε δίκη για τη διαχείριση των οικονομικών της Κιβωτού του Κόσμου.

Η πρόταση του, που αφορά σε ακόμα ένα άτομο, στενό συνεργάτη του πατέρα Αντωνίου, διαβιβάστηκε στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά τη διαχείριση των οικονομικών της Κιβωτού του Κόσμου.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι κατηγορίες που αποδίδονται είναι ιδιαίτερα βαριές και περιλαμβάνουν απιστία κατ’ εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας, καθώς και ηθική αυτουργία και συνέργεια στις παραπάνω πράξεις, αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Στην ίδια εισαγγελική πρόταση επισημαίνεται ότι από τον έλεγχο των οικονομικών δεδομένων προκύπτει παντελής έλλειψη ελέγχου στα βιβλία της οργάνωσης, καθώς και μη ορθή καταμέτρηση των μετρητών που εισέρρεαν, στοιχεία που, σύμφωνα με την αξιολόγηση της εισαγγελικής αρχής, δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση των πόρων.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον καθοριστικό ρόλο της πρεσβυτέρας, όπως αυτός περιγράφεται στο πλαίσιο της λειτουργίας και της οικονομικής διαχείρισης της οργάνωσης, σύμφωνα με τα ευρήματα που ενσωματώνονται στη δικογραφία.

Το επόμενο βήμα ανήκει πλέον στο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί για την ποινική πορεία της υπόθεσης και την πιθανή παραπομπή των εμπλεκομένων σε δίκη.