Προσωρινά κρατούμενος ο 42χρονος μαστροπός που κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και βιασμό

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε σήμερα, Δευτέρα (15/9/2025) ο 42χρονος μαστροπός ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και βιασμό αφού μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας, αποφάσισαν να οδηγηθεί στις φυλακές.

Ο 42χρονος μαστροπός σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγέλλουσες ψεύδονται, καθώς και ότι ήθελαν να τον εκδικηθούν, λόγω οικονομικών διαφωνιών.

Ο μαστροπός με το παρατσούκλι «κοντός» προσέγγιζε συνήθως νεαρά κορίτσια που είτε αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, είτε προέρχονταν από προβληματικά οικογενειακά περιβάλλοντα. Τους έταζε δουλειές με τεράστιες απολαβές, τους δάνειζε χρήματα και κατέληγε να τις απειλεί προκειμένου να πάρει πίσω όσα τους έδωσε.

Υπενθυμίζεται ότι το ένα μετά το άλλο τα θύματά του, περιέγραψαν την φρίκη που βίωσαν από τον «κοντό» μαστροπό, που τους πουλούσε δήθεν προστασία, θαλπωρή και ενδιαφέρον, προκειμένου να τις πείσει να ενδώσουν στις ορέξεις και τις «επιχειρηματικές» του επιθυμίες.

«Στην ουσία μου έχει καταστρέψει τη ζωή με τους γύρω μου, με τους ανθρώπους μου. Σαφώς από τότε έχει αλλάξει πάρα πολύ η ζωή μου. Ήταν σίγουρα ελευθερία και μία λύτρωση το ότι συνελήφθη», είχε πει θύμα του 42χρονου.

Συγκεκριμένα ο μαστροπός και παραγωγός ταινιών πορνό, εξέδιδε ανήλικο κορίτσι σε πελάτες αναγκάζοντας το να πραγματοποιεί μέχρι και δέκα «ροζ» ραντεβού τη μέρα, «ποτίζοντας» το κοκαΐνη για να αντέχει την πίεση.

Εξέδιδε μάλιστα νεαρή γυναίκα ενώ ήταν έγκυος, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια της τη ζωή, ενώ έφθασε σε σημείο να εκβιάζει μια νεαρή γυναίκα ότι θα κάνει κακό στις γάτες της αν για να υποκύψει στις διεστραμμένες του ορέξεις.