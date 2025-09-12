«Στα 17 μου, έτρωγα ξύλο για να πάρω τα ναρκωτικά που μου έδινε» λέει θύμα του «κοντού» μαστροπού

Δεν χωράει ανθρώπινος νους τα όσα διέπραττε σε βάρος ευάλωτων και ανηλίκων κοριτσιών ο 42χρονος μαστροπός, ο οποίος τα εξέδιδε, τα απειλούσε, τους χορηγούσε ναρκωτικά και τα εξανάγκαζε να πρωταγωνιστήσουν σε ερωτικές ταινίες.

Το ένα μετά το άλλο τα θύματά του, περιέγραψαν την φρίκη που βίωσαν από τον «κοντό» μαστροπό, που τους πουλούσε δήθεν προστασία, θαλπωρή και ενδιαφέρον, προκειμένου να τις πείσει να ενδώσουν στις ορέξεις και τις «επιχειρηματικές» του βλέψεις. Ο 42χρονος, έδινε εξαναγκαστικά κοκαΐνη στις νεαρές κοπέλες, οι οποίες τον είχαν εμπιστευτεί με την πρόφαση ότι «αυτός θα είναι η οικογένειά τους».

Όλα συνέβησαν στο διάστημα μεταξύ 2016 – 2022. Ο μαστροπός με το παρατσούκλι «κοντός» προσέγγιζε νεαρά κορίτσια που είτε αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, είτε προέρχονταν από προβληματικά οικογενειακά περιβάλλοντα. Τους έταζε δουλειές με υπέρογκες απολαβές, τους δάνειζε χρήματα και κατέληγε να τις απειλεί προκειμένου να πάρει πίσω όσα τους έδωσε.

Αυτό που ζητούσε ήταν εκείνες να συμφωνήσουν να συνευρεθούν με τον ίδιο, με πελάτες αλλά να συμμετάσχουν και σε ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου. Μάλιστα ο 42χρονος έφτανε σε σημεία να κλείνει έως και 10 ραντεβού την ημέρα στο κάθε του θύμα. Όσον αφορά την εταιρεία παραγωγής ερωτικών ταινιών, ο ίδιος ανέβαζε online το υλικό σε σάιτ με συνδρομή, του οποίου τις απολαβές παρακρατούσε αποκλειστικά εκείνος.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, το απόγευμα της Παρασκευής (12.09.2025) μία από τα 5 θύματα που κατήγγειλαν τον «κοντό» περιέγραψε όσα έζησε από τον 42χρονο όσο ακόμη εκείνη ήταν ανήλικη.

26χρονο θύμα: «Ήταν τρομακτικός κυρίως όταν χαράκωνε τον εαυτό του. Σίγουρα είναι πάνω από 10 τα κορίτσια σαν εμένα. Την περίοδο που ήμουν και εγώ ήμασταν 10 κοπέλες. Ο τρόπος που με κρατούσε εγκλωβισμένη ήταν με απειλές ότι θα κάνει κακό στην οικογένειά μου. Έλεγε σε κορίτσια με αδυναμίες ότι αυτός ήταν η οικογένειά τους. Τις “χτυπούσε” εκεί. Το χειρότερο είναι όταν του είπα ότι θα πάω αστυνομία μου είπε ότι θα με βγάλει πρεζάκι επειδή μου έδινε ναρκωτικά.

Ήταν εκείνος αυτός που ήθελε να μας δίνει ναρκωτικά, θεωρώ ότι εγώ τα έπαιρνα με τον χειρότερο τρόπο. Εγώ έτρωγα ξύλο για να πάρω ναρκωτικά. Ήμουν περίπου 17 ετών. Ξεκίνησε πρώτα να με ωθεί στην πορνεία και μετά μου έδινε κοκαΐνη και για να αποδώσω καλύτερα στην δουλειά και για να με απειλεί.

Το πήρα απόφαση να τον καταγγείλω γιατί ήθελα να αλλάξω την ζωή μου και να την φτιάξω. Με βοήθησε ο πρώην σύντροφός μου. Αφού άλλαξα την ζωή μου, μαζί με άλλες κοπέλες που είχαμε καλές σχέσεις το πήραμε απόφαση και είπαμε ότι θα τον κυνηγήσουμε».

Μπορεί να πρόλαβε να εξαφανίσει σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία

Ο «κοντός» μάλιστα, διέδιδε ότι διατηρούσε στενές σχέσεις με επιφανή πρόσωπα και πολιτικούς, μεταξύ των οποίων ανέφερε ακόμη και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, οι οποίοι δήθεν θα εξασφάλιζαν την ατιμωρησία του, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη αμέσως μόλις το έμαθε.

Ο 42χρονος άντρας που έπεσε στα χέρια των Αρχών, για σχεδόν μία δεκαετία παρουσιαζόταν ως παραγωγός αισθησιακών ταινιών ήταν και προαγωγός κοριτσιών που όπως καταγγέλλουν μπλέχτηκαν χωρίς την θέληση τους στα κυκλώματα του πληρωμένου έρωτα.

Οι καταγγελίες έγιναν περισσότερο από 1 χρόνο πριν. Η έρευνες ξεκίνησαν τους τελευταίους 5 μήνες, ωστόσο η αστυνομία δεν τον συνέλαβε αιφνιδιαστικά, αλλά είχε στείλει εκκλήσεις στον 42χρονο να παρουσιαστεί αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα. Εκείνος, κρυβόταν και άλλαζε συχνά κατοικίες, με αποτέλεσμα ενδεχομένως να έχει αποκρύψει προλάβει να στοιχεία και να έχει διαγράψει αποδεικτικά από υπολογιστές, στικάκια, κινητά και σκληρούς δίσκους.

Η σύλληψη του άνδρα που διέδιδε πως έχει άκρες πολύ ψηλά και κανείς δεν απλώνει χέρι πάνω έγινε από το ελληνικό FBI, καθώς μετά τις μαρτυρίες των πέντε γυναικών ήταν θέμα χρόνου να πέσει στα χέρια τους, και τελικά πέρασαν χειροπέδες στον άντρα έξω από το σπίτι του στον Άγιο Δημήτριο που τώρα καλείται να απολογηθεί στην Δικαιοσύνη.