Πρωτοχρονιά στα μπλόκα έκαναν οι αγρότες στα Χανιά: Έκοψαν βασιλόπιτα στα Μεγάλα Χωράφια

«Οι αγρότες της Ελλάδας είναι ενωμένοι. Αυτή που είναι διχασμένη – και δεν ξέρει τι λέει και τι της γίνεται – είναι η κυβέρνηση»
Ποδαρικό με μπλόκα έκανε το 2026 στα Χανιά, καθώς οι αγρότες παραμένουν στα Μεγάλα Χωράφια, κρατώντας ωστόσο ανοικτούς τους δρόμους για την Πρωτοχρονιά.

Παράλληλα οι αγρότες στα Χανιά δίνουν ραντεβού για τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στις 4:30 όπου και θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτος αποκλεισμός του ΒΟΑΚ.

Στη συνέχεια στη Γενική τους Συνέλευση θα αποφασίσουν πως θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά τους.

Το απόγευμα της Πέμπτης, το Δ.Σ Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν.Χανιων με αγρότες και κτηνοτρόφους του Νόμου Χανίων και τις οικογένειές τους έκοψαν την δική τους Βασιλόπιτα, στο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια.

Οι αγρότες των Χανίων δηλώνουν συντονισμένοι με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ενώ αντιπροσωπεία της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων θα συμμετάσχει στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων την Κυριακή 4/1 στα Μάλγαρα.

Παράλληλα η Ομοσπονδία καλεί όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους του Ν. Χανίων,τις διοικήσεις των αγροτικών συλλόγων ,του κτηνοτροφικού και του μελισσοκομικού συλλόγου στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ.

”Οι αγρότες της Ελλάδας είναι ενωμένοι. Αυτή που είναι διχασμένη – και δεν ξέρει τι λέει και τι της γίνεται – είναι η κυβέρνηση” ανέφερε ο πρόεδρος του Δ.Σ Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν.Χανιων, Κώστας Λιλικάκης:

