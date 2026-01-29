Ελλάδα

Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των ισχυρών ανέμων – Ποια δεν πραγματοποιούνται

Οι άνεμοι είναι νότιοι νοτιοδυτικοί εντάσεως 5 έως 7 μποφόρ, κατά τόπους στα πελάγη φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είναι τοπικά θυελλώδεις
Ισχυροί άνεμοι στα λιμάνια
Ισχυροί άνεμοι σε κάποια λιμάνια (Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)

Η κακοκαιρία Κριστίν που συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους έχει προκαλέσει προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια σε λιμάνια της χώρας.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι άνεμοι είναι νότιοι νοτιοδυτικοί εντάσεως 5 έως 7 μποφόρ, κατά τόπους στα πελάγη φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είναι τοπικά θυελλώδεις και κάποια ακτοπλοϊκά δρομολόγια δεν γίνονται.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των ταχυπλόων πλοίων στον Αργοσαρωνικό, ενώ τα δρομολόγια των πλοίων κλειστού τύπου πραγματοποιούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων. Παράλληλα, δεν εκτελέστηκαν τα πρωινά δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, ενώ παραμένουν κλειστές οι γραμμές Καβάλα-Πρίνος και Ηγουμενίτσα-Λευκίμμη. Στη γραμμή Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων ανοικτού τύπου.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία Fast Ferries γνωστοποίησε ότι, λόγω της επικράτησης δυσμενών καιρικών συνθηκών στις περιοχές πλόων του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Αδαμάντιος Κοραής», δεν εκτελείται το προγραμματισμένο δρομολόγιο της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου από Αλεξανδρούπολη, στις 15:00, προς Σαμοθράκη και η επιστροφή του από Σαμοθράκη στις 17:30.

Για την κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών, καθώς οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου, το συγκεκριμένο απογευματινό δρομολόγιο μεταφέρεται και θα εκτελεστεί αύριο, με αναχώρηση από Αλεξανδρούπολη στις 07:00 προς Σαμοθράκη (άφιξη 08:45) και επιστροφή από Σαμοθράκη στις 09:30 προς Αλεξανδρούπολη (άφιξη 11:15).

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τα λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τυχόν τροποποιήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων.

