Ευρωπαίοι εισαγγελείς: Ανανεώθηκε για 2 χρόνια η θητεία της Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και του Διονύση Μουζάκη

Για δύο χρόνια ανανέωσε τη θητεία των τριών εντεταλμένων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη χώρα μας, των οποίων η θητεία έληγε, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου.

Πρόκειται για τις εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύση Μουζάκη, των οποίων η πενταετής θητεία στο παράρτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έληγε στις 30 Ιουνίου.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο υπό 15μελη σύνθεση, έκρινε ότι και οι τρεις θα πρέπει να παραμείνουν προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται, μεταξύ αυτών των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν έκανε δεκτό το αίτημα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κ. Λάουρα Κοβεσι για ανανέωση για πενταετή θητεία, όπως άλλωστε αποφάσισε το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Επιτρόπων, αλλά για δύο έτη, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις εκκρεμείς έρευνες.

Σημειώνεται ότι ερωτηθείσα η κ. Κοβεσι στο Φόρουμ των Δελφών, τι θα έπραττε σε περίπτωση μη ανανέωσης της θητείας των τριών εισαγγελέων, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα προσέφευγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.