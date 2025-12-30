Ελλάδα

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός»: 70 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα για το upskilling επιχειρήσεων σε Τεχνητή Νοημοσύνη και Κυβερνοασφάλεια

Παπαστεργίου: Επενδύουμε στις ψηφιακές δεξιότητες και τη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας
Οθόνη ενός laptop
Πηγή φωτογραφίας / iStock

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε στην ένταξη 12 νέων πράξεων για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων περίπου 60 χιλιάδων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021–2027».

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων περίπου 60 χιλιάδων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021–2027», ανέρχεται σε 70.671.690,03 εκατ. ευρώ.

Τα προγράμματα upskilling που υλοποιούνται στο πλαίσιο των νέων εντάξεων απευθύνονται σε εργαζομένους διαφορετικών κλάδων της οικονομίας και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων ψηφιακών δεξιοτήτων.

Εστιάζουν στην πρακτική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην ανάλυση και διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της προστασίας δεδομένων, καθώς και στη χρήση υποδομών cloud από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, περιλαμβάνουν δράσεις για την ψηφιακή μετάβαση της βιομηχανίας, την αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων στον τουριστικό τομέα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον χρηματοοικονομικό και τεχνολογικό τομέα (fintech), καθώς και οριζόντια προγράμματα που ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητες στο σύνολο των οικονομικών κλάδων.

Δικαιούχοι των δράσεων είναι κορυφαίοι φορείς όπως η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος, το Εθνικό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.

«Με τις 12 νέες εντάξεις αξιοποιούμε πλήρως τους διαθέσιμους πόρους του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” για να επενδύσουμε ουσιαστικά στις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων. Ιδιαίτερα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας, καλύπτουμε ένα κρίσιμο κενό, εκεί όπου ως χώρα υστερούσαμε, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη οικονομία. Στόχος μας είναι να μειώσουμε το ψηφιακό χάσμα, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια ισχυρή και βιώσιμη ψηφιακή οικονομία», δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και σχεδιάστηκε με τη συμβολή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
360
136
99
90
86
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σοκάρει ο 5ος ορειβάτης που ακύρωσε την ανάβαση στα Βαρδούσια όρη: «Γλίτωσα αλλά πάει η μία ζωή που είχα»
«Ότι τι μου επιφυλάσσει η μοίρα παιχνίδια; Όχι δεν είναι μια δεύτερη ευκαιρία γιατί ήδη μου την πήρε την μία ευκαιρία παίρνοντας τους φίλους μου» λέει ο πέμπτος ορειβάτης
Τα θύματα στα Βαρδούσια όρη
Βασιλόπιτα «γίγας» 10 τόνων και 100 μέτρων στο Περιστέρι - «Αν όχι η μεγαλύτερη, σίγουρα η πιο γλυκιά στον κόσμο»
Πολίτες από το Περιστέρι και τις γύρω περιοχές καταφθάνουν στο σημείο, περιμένοντας να δοκιμάσουν το γλυκό που ετοίμασαν με μεράκι δεκάδες βιοτέχνες αρτοποιοί
Περιστέρι
Αποκαλύψεις για τη σύντροφο του 60χρονου γιου της Ελένης Παπαδοπούλου που κρίθηκε προφυλακιστέος - «Σκέψου να φύγεις από τη χώρα»
Το λάθος που «έκαψε» τον 60χρονο, το μήνυμα που του είχε στείλει η σύντροφός του μετά τον θάνατο της 87χρονης και η σοκαριστική συμπεριφορά του
Ελένη Παπαδοπούλου
Τρόμος στον Βόλο: «Βροχή» πυροβολισμών σε καταυλισμό Ρομά στο Αλιβέρι – Άντρας με καραμπίνα ταμπουρώθηκε σε μπακάλικο
Πληροφορίες αναφέρουν πως το επεισόδιο ξεκίνησε μετά από έντονο επεισόδιο μεταξύ δύο οικογενειών και πως ένας Ρομά από τη μία οικογένεια άρπαξε μία καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί
Περιπολικό
Newsit logo
Newsit logo