Πύραυλοι PULS: Το «μακρύ χέρι» που αλλάζει τις ισορροπίες για τις Ένοπλες Δυνάμεις και ο Predator Hawk Extra Range

Στις εγκαταστάσεις της Elbit Systems στο Ισραήλ βρέθηκε το onalert.gr και είχε την ευκαιρία να δει από κοντά το σύστημα Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων PULS (Precise & Universal Launching System), αλλά και να ενημερωθεί αναλυτικά για τις δυνατότητές του.

Πρόκειται για το σύστημα πυραύλων από το Ισραήλ για το οποίο όχι απλά βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά ήδη έχει ανάψει το «πράσινο φως» για την απόκτηση του μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τελική απόφαση δεν έχει ακόμα ληφθεί από την πολιτική ηγεσία αν και το σύστημα βρίσκεται στην κορυφή των ελληνικών εξοπλιστικών προτεραιοτήτων, καθώς το στρατιωτικό επιτελείο το αξιολογεί ως κρίσιμης σημασίας για τη μελλοντική ισχύ πυρός του Στρατού Ξηράς.

Στην επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Elbit, το OnAlert.gr κατέγραψε στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν την κατασκευή του συστήματος, τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες του και τις αναβαθμίσεις που σχεδιάζονται.

Επιπλέον, η κατασκευάστρια εταιρεία αποκάλυψε και την πρόταση για αποδέσμευση στην Ελλάδα του στρατηγικού πυραύλου Predator Hawk Extra Range, με το διαβαθμισμένο βεληνεκές το οποίο θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από τα 300 χλμ του Predator Hawk.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρουσίαση από τους Ισραηλινούς ήταν εκτεταμένη.

Οι κατασκευαστές δηλώνουν έτοιμοι για ευρύτερη συνεργασία με την Ελλάδα πέρα από την προοπτική ένταξης του συστήματος στον Ελληνικό Στρατό, επισημαίνοντας ότι θα είναι μία από τις πρώτες χώρες που θα αποκτήσουν τους πιο εξελιγμένους πυραύλους της σειράς, με πλήρη αποδέσμευση όλων των δυνατοτήτων τους. Επιπλέον, διαβεβαιώνουν για την πρόθεση τους να προχωρήσουν σε επενδύσεις στην Ελλάδα και σε συνεργασία με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, φέρνοντας ως παράδειγμα το εργοστάσιο που κατασκεύασαν πρόσφατα στη Ρουμανία.

Το OnΑlert.gr ξεναγήθηκε και μεταφέρει αναλυτικά όσα είδε και κατέγραψε στις υποδομές των 20.000 τ.μ., που καλύπτουν όλα τα στάδια κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου, βαλλιστικών δοκιμών και ενσωμάτωσης ηλεκτρονικών συστημάτων, επιτρέποντας τη δημιουργία πλήρως επιχειρησιακών μονάδων.

O Predator Hawk ER

Στο πλαίσιο ανάπτυξης και εξέλιξης του συστήματος PULS, αλλά και της συνεργασίας με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, είναι η πρόθεση για αποδέσμευση του Predator Hawk ER, ο οποίος αποτελεί την εξελιγμένη έκδοση του Predator Hawk.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, η νέα αυτή έκδοση θα προσφέρει βεληνεκές μεγαλύτερο των 300 χλμ, ταχύτερο χρόνο εκτόξευσης και βελτιωμένη ακρίβεια. Με τον τρόπο αυτό, το Πυροβολικό μπορεί να αποκτήσει δυνατότητες στρατηγικού πλήγματος, που μέχρι σήμερα ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα της αεροπορίας. Η επιχειρησιακή αξία του Predator HawkER δεν περιορίζεται μόνο στη μεγάλη εμβέλεια.

Η ταχύτητα αντίδρασης και η δυνατότητα πλήρους ενσωμάτωσης σε δίκτυο πυρός δίνουν στο σύστημα δυνατότητες ακριβείας και τακτικής ευελιξίας, επιτρέποντας πλήγματα κατά στρατηγικών στόχων όπως αεροδρόμια, στρατιωτικές βάσεις, κέντρα διοίκησης και κρίσιμες υποδομές.

Η ανάπτυξη του νέου στρατηγικού πυραύλου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ακόμα και εντός του 2026 και θα χρησιμοποιείται από τους ίδιους εκτοξευτές, όπως οι Predator Hawk. Όπως διαβεβαιώνουν οι Ισραηλινοί, o Predator Hawk ER θεωρείται δεδομένο ότι θα αποδεσμευτεί στην Ελλάδα και θα περιλαμβάνεται στη συνολική συμφωνία.

Ευελιξία και επιχειρησιακές δυνατότητες του PULS

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, όπως ήδη έχει αναφέρει το OnAlert.gr, έχει εισηγηθεί την άμεση προμήθεια 36 εκτοξευτών PULS με πλήρη φόρτο πυρομαχικών, διοικητικές μονάδες, εκπαίδευση, συντήρηση και Follow OnSupport δεκαετούς διάρκειας.

Η πρόταση έχει χαρακτηριστεί ως ολοκληρωμένη λύση από το Στρατιωτικό Επιτελείο, η οποία καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες του Στρατού Ξηράς, με τους επιτελείς να μιλούν για «game changer» οπλικό σύστημα που ανατρέπει τα δεδομένα στο πεδίο επιχειρήσεων.

Το Precise & Universal LaunchingSystem (PULS) χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευελιξία στη χρήση πυρομαχικών. Οι εκτοξευτές μπορούν να φέρουν δύο LPC ταυτόχρονα, υποστηρίζοντας διαφορετικά βλήματα ανά αποστολή. Τα κύρια πυρομαχικά περιλαμβάνουν:

Accular 122/160 mm: βεληνεκές 35–40 χλμ, κατάλληλο για υποστήριξη μάχης

EXTRA MR και EXTRA: μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς 80–150 χλμ, για κρούσεις υψηλής αξίας σε βάθος πεδίου

Predator Hawk και Predator HawkER: μεγάλης εμβέλειας 300+ χλμ για στρατηγικά πλήγματα

Loitering munitions (SkyStriker): δυνατότητα long-range τακτικής προσβολής με seek & strike

Οι εκτοξευτές διαθέτουν ενσωματωμένο Launcher Mission Computer (LMC) και σύστημα πλοήγησης, που επιτρέπουν αυτόνομη προετοιμασία και εκτέλεση αποστολών σε λιγότερο από ένα λεπτό. Η πλατφόρμα μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορα οχήματα (6×6, 8×8, ερπυστριοφόρα), διατηρώντας κινητικότητα και επιχειρησιακή διαθεσιμότητα.

Η Ελλάδα έχει επιλέξει τα οχήματα IVECO για την μεταφορά των PULS. Επιπλέον, οι εκτοξευτές μπορούν να αξιοποιήσουν και τα υφιστάμενα MLRS πυρομαχικά, μειώνοντας το κόστος ένταξης στην υπηρεσία και επιτρέποντας αξιοποίηση υπαρχόντων αποθεμάτων.

Στρατηγική αποτροπή και επιχειρησιακό αποτύπωμα

Το σύστημα PULS, ειδικά με τον Predator Hawk ER, μπορεί να μετατρέψει το Πυροβολικό σε στρατηγικό όπλο αποτροπής σε βάθος πεδίου.

Η ανάπτυξη μονάδων στον Έβρο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δημιουργεί ένα πλέγμα πυρός που μπορεί να πλήξει κρίσιμους στόχους εντός της τουρκικής επικράτειας, ανατρέποντας ενδεχόμενους σχεδιασμούς της Άγκυρας και δημιουργώντας πολλαπλές «ζώνες καταστροφής».

Σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα MLRS και RM-70, το Πυροβολικό αποκτά πολυεπίπεδη ικανότητα:

Τακτική υποστήριξη μάχης κοντά στο πεδίο μάχης

Μέσο βάθος για πλήγματα υψηλής αξίας σε περιοχές πίσω από το μέτωπο

Στρατηγικό βάθος με τα Predator Hawk και Predator Hawk ER

Η δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης της εμβέλειας των νέων βλημάτων δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο αποτροπής, που καθιστά δυσχερή κάθε επιθετική ενέργεια και αυξάνει κατακόρυφα την επιχειρησιακή ισχύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Κόστος, ταχύτητα παράδοσης και ελληνική συμμετοχή

Όπως ήδη έχει αναφέρει το OnAlert.gr το κόστος των 36 εκτοξευτών PULS με πλήρη φόρτο πυρομαχικών και υποστήριξη προσεγγίζει τα 690 εκατομμύρια ευρώ, τιμή που αξιολογείται ως ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε σχέση με τις δυνατότητες του συστήματος.

Η ταχύτητα παράδοσης αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα έναντι άλλων προτάσεων, όπως των HIMARS ή M270, των οποίων οι χρόνοι, σύμφωνα με τη ενημέρωση που έχει το Στρατιωτικό Επιτελείο, φτάνουν σε βάθος δεκαετίας για πλήρη ενσωμάτωση. Η ισραηλινή πλευρά διαβεβαιώνει ότι θα αποδεσμεύσει κάθε μελλοντική αναβάθμιση, συμπεριλαμβανομένου του Predator Hawk ER, καθώς και πλήρη τεχνολογική υποστήριξη.

Η ελληνική αμυντική βιομηχανία προβλέπεται να συμμετάσχει σε ποσοστό έως 30%, καλύπτοντας κατασκευή εξαρτημάτων, συντήρηση και εκπαίδευση προσωπικού. Η συμμετοχή αυτή μειώνει το κόστος υποστήριξης και δημιουργεί δυνατότητες μελλοντικών εξαγωγών, ενώ ενισχύει τις τεχνολογικές ικανότητες της χώρας.

Διαπραγματεύσεις και πολιτική έγκριση

Παρά την προχωρημένη στρατιωτική εισήγηση, η τελική πολιτική απόφαση εκκρεμεί. Οι καθυστερήσεις θεωρείται δεδομένο ότι συνδέονται με ευαίσθητες γεωπολιτικές παραμέτρους, κυρίως λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, και όχι με τεχνικά ή επιχειρησιακά ζητήματα αλλά και ζητήματα κόστους.

Οι σχέσεις πάντως με το Ισραήλ παραμένουν άριστες, όπως διαβεβαιώνουν ανώτατες στρατιωτικές και διπλωματικές πηγές, και οι δύο πλευρές συμφωνούν στη σημασία του προγράμματος για την εθνική στρατηγική.

Οι διαπραγματεύσεις λαμβάνουν υπόψη και τις προτάσεις από άλλες πλευρές, όπως οι ΗΠΑ, που έχουν προτείνει εναλλακτικές λύσεις με HIMARS και αναβαθμίσεις M270.

Ωστόσο, τα όρια αποδέσμευσης βλημάτων μεγάλης εμβέλειας, οι χρόνοι παράδοσης και το κόστος καθιστούν το PULS με Predator Hawk ER ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για την ελληνική πλευρά και φαίνεται ότι δίνουν συντριπτικό πλεονέκτημα, σύμφωνα με το Στρατιωτικό Επιτελείο, στο ισραηλινό σύστημα.

Το μέλλον του Πυροβολικού και η αποτρεπτική ισχύς

Η Ελλάδα, ακόμα και πριν από την τελική απόφαση, φαίνεται να κινείται προς ενίσχυση του Πυροβολικού με σύγχρονα, ευέλικτα και στρατηγικής σημασίας συστήματα. Το PULS με Predator Hawk, πόσο μάλλον με Predator Hawk ER, προσφέρει:

Δυνατότητα στρατηγικών πληγμάτων ακριβείας

Ταχύτητα αντίδρασης και επιχειρησιακή ευελιξία

Συμπληρωματικότητα με υπάρχοντα MLRS και M270

Ελληνική βιομηχανική συμμετοχή και δυνατότητα μελλοντικών εξαγωγών

Η ενσωμάτωση του συστήματος μπορεί να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο πυρός σε όλο το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διασφαλίζοντας υπεροχή και αποτρεπτική ισχύ απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια.

Με τον Predator Hawk ER να προτάσσεται ως το πραγματικό στρατηγικό όπλο, η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει το «μακρύ χέρι» που έλειπε στο οπλοστάσιο του Πυροβολικού, συνδυάζοντας τακτική ακρίβεια, ταχύτητα και στρατηγικό βάθος σε ένα ενιαίο, πολυλειτουργικό σύστημα.

Η ανάπτυξη των PULS στον Έβρο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δημιουργεί ένα πλέγμα πυρός που μπορεί να πλήξει στρατηγικούς στόχους βαθιά μέσα στην τουρκική ενδοχώρα – από αεροπορικές βάσεις και κέντρα διοίκησης μέχρι κρίσιμες υποδομές. Αυτό σημαίνει ότι, για πρώτη φορά, το Πυροβολικό Μάχης της χώρας αποκτά τη δυνατότητα να λειτουργεί ως «στρατηγικό όπλο» και όχι μόνο ως τακτική δύναμη υποστήριξης.

Τα πλεονεκτήματα των PULS στη μάχη του ανταγωνισμού

Η επιλογή των PULS δεν έγινε χωρίς ανταγωνισμό. Οι ΗΠΑ πρότειναν αναβάθμιση των M270 ή αντικατάστασή τους με HIMARS. Ωστόσο, η ελληνική πλευρά φαίνεται να καταλήγει στο ισραηλινό σύστημα για τρεις λόγους:

1. Αποδέσμευση όπλων μεγάλης εμβέλειας – οι Αμερικανοί δεν αποδέσμευσαν τους PrSM (500 χλμ.) για την Ελλάδα, ενώ οι Ισραηλινοί δίνουν το πλήρες φάσμα των Predator Hawk αλλά και μεταγενέστερα των Predator ΗawkExtra Range

2. Χρόνοι παράδοσης – οι ΗΠΑ μιλούσαν για παραδόσεις σε βάθος δεκαετίας, ενώ η Elbit διαβεβαίωσε ότι οι πρώτοι εκτοξευτές μπορούν να είναι στην Ελλάδα σε λιγότερο από 24 μήνες.

3. Κόστος / value for money – τα PULS κοστίζουν λιγότερο, με πλήρη φόρτο πυρομαχικών, υποστήριξη και εκπαίδευση.

Το μήνυμα προς την Τουρκία

Η ένταξη των PULS δίνει στην Ελλάδα για πρώτη φορά την ικανότητα να πλήξει στρατηγικούς στόχους βαθιά στην τουρκική επικράτεια. Αυτό αλλάζει ριζικά την εξίσωση ισχύος στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ενώ η Τουρκία αναπτύσσει τα εγχώρια συστήματα Bora και TRG-300 Kaplan, η Ελλάδα αποκτά ένα σύστημα που όχι μόνο τα εξισορροπεί αλλά και τα υπερκαλύπτει. Το «μακρύ χέρι» του Πυροβολικού δημιουργεί νέες δυνατότητες αποτροπής, αναγκάζοντας την Άγκυρα να αναθεωρήσει τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό.

Η αξιολόγηση του προγράμματος απόκτησης των PULS ως κορυφαία προτεραιότητα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εξοπλιστικές αποφάσεις της τελευταίας δεκαετίας.

Με κόστος 690 εκατ. ευρώ, η Ελλάδα αποκτά 36 εκτοξευτές με πλήρη φόρτο πυρομαχικών.

Εξασφαλίζει αποδέσμευση στρατηγικών όπλων ακόμα και άνω των 300 χλμ.

Εντάσσει την ελληνική βιομηχανία σε πρόγραμμα διεθνούς εμβέλειας.

Αναβαθμίζει κατακόρυφα την αποτρεπτική της ισχύ απέναντι στην Τουρκία.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο εκσυγχρονισμού μέρους των M270 σε δεύτερο χρόνο, ώστε το Πυροβολικό να διαθέτει δύο πλήρως συμπληρωματικά συστήματα:

PULS για «χειρουργικά» πλήγματα μεγάλης εμβέλειας.

M270A2 για μαζικά πυρά στο πεδίο μάχης.

Το OnAlert.gr κατέγραψε από πρώτο χέρι την εικόνα του συστήματος στο Ισραήλ. Και η αίσθηση είναι ότι οι PULS αποτελούν οπλικό σύστημα που μπορεί να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δίνοντας στον Ελληνικό Στρατό πλεονέκτημα ισχυρού αποτρεπτικού πλήγματος με ένα στρατηγικό όπλο που δεν διέθετε έως τώρα στη «φαρέτρα» του. Πόσο μάλλον αν οι PULS εξοπλιστούν με τους Predator Hawk Extra Range.

Του Κώστα Σαρικά / onalert.gr