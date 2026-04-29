Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Από τα κεράσματα και τις δωρεές του 89χρονου στο χωριό στις αιματοβαμμένες επιθέσεις

Από τις δωρεές στο χωριό, στις επιθέσεις του 89χρονου στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως, στις απειλές με σφαίρες σε εισαγγελέα και τη νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική, ξεδιπλώνεται το προφίλ του ανθρώπου που επί επτά ώρες αναζητούσε η αστυνομία σε Αθήνα και Πάτρα.

Ο 89χρονος συνταξιούχος, με ένα άκρως μελετημένο σχέδιο και με το αίσθημα ότι ήθελε να δικαιωθεί, επιδίωκε να τραβήξει τα βλέμματα πάνω του για τη σύνταξη που δεν του έχει δοθεί από τον ΕΦΚΑ, φτάνοντας ακόμη και στο Πρωτοδικείο.

Πώς έδρασε ο 89χρονος; Πόσες ημέρες σχεδίαζε την επίσκεψή του στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο; Πώς κατάφερε να περάσει μαζί του την καραμπίνα; Με ποιους είχε επικοινωνήσει το προηγούμενο βράδυ πριν από τα χτυπήματά του; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις σε αυτό το θρίλερ που εκτυλίχθηκε στο κέντρο της Αθήνας.

Λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί, ο 89χρονος κατευθύνθηκε από το σπίτι του με ταξί που είχε κλείσει από την προηγούμενη ημέρα προς τον ΕΦΚΑ. Εκεί κατάφερε να μπει μέσα και να περάσει την καραμπίνα. Όλα έγιναν μέσα σε ελάχιστα λεπτά και ο 89χρονος κατάφερε να ξεφύγει, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο του newsit.gr, περπατώντας χαλαρός.

Στη συνέχεια πήρε άλλο ταξί για να πάει στο Πρωτοδικείο, τραυματίζοντας άλλες τέσσερις εργαζόμενες. Και πάλι κατάφερε να διαφύγει, φτάνοντας τελικά στην Πάτρα, σε ξενοδοχείο της περιοχής, όπου και συνελήφθη λίγο πριν τις 17:00.

«Ήταν άνθρωπος που έδινε, βοηθούσε και το χωριό»

«Έχουμε πέσει από τα σύννεφα. Εμείς τον ξέραμε και ήταν ένας άνθρωπος πολύ καλός», λέει ξαδέρφη του στο newsit.gr.

«Έβλεπα έναν άνθρωπο ήρεμο, μορφωμένο και καλό, που δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα στο χωριό. Ήταν δίπλα μου, περνούσε κάθε μέρα, πήγαινε στην εκκλησία, στο καφενείο, στο σούπερ μάρκετ και πάντα χαιρετούσε με ευγένεια. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι έγινε, πραγματικά πέσαμε από τα σύννεφα. Ό,τι μάθαμε, το μάθαμε από την τηλεόραση, ακόμη και για προβλήματα που μπορεί να είχε, γιατί εμείς δεν είχαμε δει τίποτα περίεργο στη συμπεριφορά του», αναφέρει.

Μάλιστα, ο 89χρονος ήταν πάντα δίπλα στην οικογένειά του και στάθηκε σαν βράχος στην ανιψιά του, που είχε περάσει πολύ δύσκολα στη ζωή της.

«Ταυτόχρονα, τον έβλεπα να βοηθάει την οικογένειά του, ειδικά την ανιψιά του που είχε περάσει πολλά, και να τη στηρίζει όσο μπορούσε. Ήταν άνθρωπος που έδινε, βοηθούσε και το χωριό, είχε προσφέρει χρήματα και δεν τσιγκουνευόταν. Πήγαινε στα πανηγύρια, κέρναγε τον κόσμο, φρόντιζε τον περίγυρό του. Αυτά που λένε ότι ήταν ρακοσυλλέκτης δεν ισχύουν. Δεν ενοχλούσε κανέναν και δεν είχε δείξει ποτέ τέτοια εικόνα», ισχυρίζεται η ξαδέρφη του.

Ο 89χρονος, όπως όλα δείχνουν, δρούσε βάσει σχεδίου, σχεδιάζοντας κάθε βήμα από το προηγούμενο βράδυ και κάνοντας μάλιστα και πρόβα στη διαδρομή. Μια επίσκεψη σε μίνι μάρκετ στη γειτονιά του φαίνεται πως ήταν η αρχή της εκτέλεσης του σχεδίου του. Ο ηλικιωμένος πήγαινε συχνά στο συγκεκριμένο κατάστημα για να αγοράζει αγαθά. Αυτή τη φορά, όμως, μπήκε μέσα και ζήτησε να κάνει ένα τηλεφώνημα.

Το δεύτερο τηλεφώνημα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος δεν κάλεσε μόνο τον ταξιτζή, αλλά και την ανιψιά του, η οποία όμως δεν απάντησε. Τι ήθελε να της πει; Ήθελε μήπως να τη δει για τελευταία φορά πριν την εκτέλεση του σχεδίου του; Γιατί βγήκε έξω από το κατάστημα για να κάνει την πρώτη κλήση;

Λίγα λεπτά αργότερα, ο ηλικιωμένος, σε αντίθεση με την πρώτη του κλήση, μπήκε μέσα στο κατάστημα και κάλεσε τον οδηγό ταξί, ζητώντας του να τον μεταφέρει το επόμενο πρωί από το σπίτι του σε σημείο που θα του υπεδείκνυε από κοντά.

Ο οδηγός ταξί δεν ήταν η πρώτη φορά που τον εξυπηρετούσε, καθώς μένει στη γειτονιά του και τον γνώριζε. Ο δράστης, μάλιστα, επέμενε να επικοινωνήσει με τον συγκεκριμένο οδηγό και όχι με κάποιον άλλον.

Ο 89χρονος κατά το παρελθόν του είχε και πάλι προσπαθήσει να τραβήξει τα βλέμματα πάνω του, όταν άφησε τέσσερις σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση των Αρχών.

Ο δράστης αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική, ενώ το 2018 είχαν καταγραφεί και επίσημα παράπονα από την εισαγγελία για απειλές που φέρεται να είχε εκτοξεύσει. Αρχικά του έγιναν συστάσεις, ωστόσο λίγες ημέρες αργότερα κρίθηκε αναγκαίος ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρική δομή, με την υπόθεση να επανέρχεται σήμερα στο προσκήνιο.