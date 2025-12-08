Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Πυροβολισμοί στο Ίλιον: Η 17χρονη νύφη κατήγγειλε τον πεθερό της ότι πήγε να βιάσει

Από τους πυροβολισμούς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός
Περιπολικό
Photo / Eurokinissi

Πυροβολισμοί έπεσαν στο Ίλιον το βράδυ της Κυριακής 07.12.2025 προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Ο λόγος όμως που φαίνεται να βγήκαν τα όπλα στο Ίλιον σοκάρει καθώς δεν επρόκειτο απλά για μια διένεξη μεταξύ οικογενειών ρομά αλλά ήταν κάτι περισσότερο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σκαι, όλα ξεκίνησαν όταν η 17χρονη νύφη μπήκε να κάνει μπάνιο και όπως κατήγγειλε ο πεθερός της επιχείρησε, να την βιάσει.

Η κοπέλα ενημέρωσε την οικογένεια της, η οποία έφτασε άμεσα στον καταυλισμό Ρομά στο Ίλιον και συνεπλάκη με την οικογένεια του 18χρονου γαμπρού και πεθερού.

Το επεισόδιο ήταν αρκετά σοβαρό και αυτό διότι κάποια στιγμή βγήκαν και τα όπλα. Ευτυχώς από τους πυροβολισμούς δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ οι αρχές εντόπισαν στο σημείο αρκετούς κάλυκες.

 

Όταν έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε επτά συλλήψεις και από τις δύο οικογένειες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
192
80
70
68
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός σήμερα: Καταιγίδες σε Κρήτη και Κυκλάδες – Βελτίωση στα βόρεια και δυτικά
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά, αφού θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στα δυτικά και τη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Newsit logo
Newsit logo