Ρέντη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 84χρονος απειλεί με το πιστόλι τους μαθητές του Γυμνασίου

Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνεται ο ηλικιωμένος άνδρας να κρατάει στα χέρια το πιστόλι και να απειλεί τους μαθητές του 3ου Γυμνασίου στον Άγιo Ιωάννη στον Ρέντη φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.



Στο οπτικό υλικό που εξασφάλισε το newsit.gr διάρκειας 21 δευτερολέπτων αποτυπώνεται ο 84χρονος άνδρας να έχει βγει έξω από το σπίτι του στον Ρέντη γύρω στις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (26.2.26) και να αρχίζει να βρίζει και να λογομαχεί με τους μαθητές γιατί όπως ισχυρίστηκε έκαναν φασαρία.

Εκείνη την ώρα οι περισσότεροι μαθητές ήταν στο προαύλιο του σχολείο και έφτιαχναν πανό για τις συγκεντρώσεις που θα πρσγματοποιηθούν για το δυστύχημα των Τεμπών.

«Τα κορίτσια έφτιαχναν το πανό και εμείς καθόμασταν στις κερκίδες. Ξαφνικά βλέπω έναν ηλικιωμένο άνθρωπο να κρατάει όπλο, να βρίζει κάποια παιδιά και να φωνάζει. Τρομοκρατήθηκα, τρομοκρατηθήκαμε όλοι. Πήγαμε προς το σχολείο και καλέσαμε τις αρχές και τη διευθύντριά μας, που ήρθε αμέσως. Ήταν ένα τρομακτικό συμβάν, δεν το περίμενα και φοβήθηκα πάρα πολύ. Τα μισά παιδιά κλαίγανε. Ήταν πολύ κακό αυτό που έγινε. Δεν πυροβόλησε ευτυχώς», λέει στο newsit.gr μαθητής του σχολείου και συνεχίζοντας προσθέτει:

«Άκουσα κάποιους να λένε ότι μπορεί το όπλο να ήταν ψεύτικο, αλλά εγώ δεν ξέρω αν ήταν αληθινό ή όχι. Έχω ακούσει ότι κάποια παιδιά πέταξαν μια μικρή πετρούλα προς τα πράσινα παραθυράκια. Τότε ο ηλικιωμένος βγήκε έξω, ξαναμπήκε μέσα και μετά ξαναβγήκε κρατώντας όπλο. Έβριζε έναν συμμαθητή μου. Άκουσα να λέει: “θα σου βάλω το όπλο στον κ@@@@”. Ο συμμαθητής μου νευρίασε και τον έβρισε κι εκείνος. Μετά η διευθύντριά μας κάλεσε την αστυνομία και από εκεί και πέρα έγινε ό,τι έγινε».

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα το όπλο που κρατούσε στα χέρια του ο 84χρονος ήταν ένα αεροβόλο – πιστόλι, ωστόσο σε έρευνα που έκαναν στο σπίτι του οι αστυνομικοί εντόπισαν και μια καραμπίνα.

«Τα παιδιά τρομοκρατήθηκαν βλέποντας όπλο»

«Σήμερα δημιουργήθηκε ένα περιστατικό που μας ανησύχησε ιδιαίτερα και πρόκειται να μεταβώ στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσω όσα είδα. Ένας κύριος, γείτονας του σχολείου μας εδώ και χρόνια, ενοχλήθηκε -όπως είπε- από τα παιδιά και τα απείλησε με ένα όπλο, το οποίο ο ίδιος υποστήριξε ότι ήταν πλαστικό. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω αν ήταν αληθινό ή ψεύτικο. Εκείνη τη στιγμή, όμως, αυτό δεν έχει σημασία», δήλωσε η υποδιευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Ρέντη, Αλεξάνδρα Βάθη.

«Σημασία έχει ότι τα παιδιά τρομοκρατήθηκαν βλέποντας ένα όπλο. Όταν ενημερώθηκα, σκαρφάλωσα τα κάγκελα για να φτάσω γρήγορα στο σημείο. Μίλησα με τον συγκεκριμένο κύριο και του εξήγησα ότι αυτό που κάνει είναι πάρα πολύ σοβαρό και άσχημο. Εκείνος επαναλάμβανε συνεχώς ότι το όπλο είναι ψεύτικο και ότι δεν έκανε κάτι κακό. Είπε ότι τα παιδιά τον ενόχλησαν και του πέταξαν κάτι, όμως εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Εκείνη την ώρα βρισκόμουν στο γραφείο λόγω μιας συνάντησης. Κανείς από τους εκπαιδευτικούς δεν ανέφερε ότι είδε τα παιδιά να προκαλούν. Ο κύριος έκρυψε το αντικείμενο κάτω από έναν πάγκο, όμως αργότερα δεν το βρίσκαμε», ανέφερε.

«Δεν γνωρίζω τίποτα για το αν βρέθηκε κάποιο άλλο όπλο στο σπίτι του, καθώς έφυγα από το σχολείο πριν από περίπου δύο ώρες. Υπηρετώ στο σχολείο αυτό 22 χρόνια και δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν κάποιο πρόβλημα με τον συγκεκριμένο γείτονα. Δεν γνωρίζω πώς δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Αυτό που γνωρίζω με βεβαιότητα είναι ότι τα παιδιά φοβήθηκαν και αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά σοβαρό», κατέληξε.