Ρέντη: Έβγαλε αεροβόλο πιστόλι σε μαθητές – Τον ενοχλούσε ο θόρυβος

Πανικός επικράτησε σε σχολείο στου Ρέντη όταν ένας 85χρονος άνδρας επέδειξε αεροβόλο πιστόλι με σκοπό να εκφοβίσει ανήλικους μαθητές. Μετά από καταγγελία της διευθύντριας του σχολείου στην αστυνομία ότι ηλικιωμένος άνδρας επέδειξε όπλο με σκοπό να εκφοβίσει ανήλικους μαθητές, έσπευσαν οι αρχές και κατάφεραν να τον εντοπίσουν.

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στο 3ο Γυμνάσιο στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη Ρέντη, όταν ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να βγήκε από την ισόγεια κατοικία του, που βρίσκεται κοντά στο σχολείο, και να προέταξε το αεροβόλο πιστόλι προς την πλευρά των μαθητών, καθώς ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που προκαλούσαν. Στη συνέχεια, επέστρεψε στο σπίτι του όπου τον βρήκαν οι αστυνομικοί και προσήχθη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιο όπλο.

Η διευθύντρια του σχολείου ενημέρωσε τις Αρχές ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο φέρεται να καταγράφεται ο άνδρας να προτάσσει αντικείμενο που μοιάζει με περίστροφο ή πιστόλι, πιθανότατα αεροβόλο. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.