Ρέντη: Έβγαλε αεροβόλο πιστόλι σε μαθητές – Τον ενοχλούσε ο θόρυβος

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στο 3ο Γυμνάσιο στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη Ρέντη
Το σχολείο στου Ρέντη
Το σχολείο στου Ρέντη

Πανικός επικράτησε σε σχολείο στου Ρέντη όταν ένας 85χρονος άνδρας επέδειξε αεροβόλο πιστόλι με σκοπό να εκφοβίσει ανήλικους μαθητές. Μετά από καταγγελία της διευθύντριας του σχολείου στην αστυνομία ότι ηλικιωμένος άνδρας επέδειξε όπλο με σκοπό να εκφοβίσει ανήλικους μαθητές, έσπευσαν οι αρχές και κατάφεραν να τον εντοπίσουν.

 Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιο όπλο.

Η διευθύντρια του σχολείου ενημέρωσε τις Αρχές ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο φέρεται να καταγράφεται ο άνδρας να προτάσσει αντικείμενο που μοιάζει με περίστροφο ή πιστόλι, πιθανότατα αεροβόλο. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στη φυλακή επιστρέφει ο Χρήστος Μαυρίκης – Διατάχθηκε η αντικατάσταση του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού του με βραχιολάκι
Η απόφαση ελήφθη μετά τις νέες διώξεις κατά του Χρήστου Μαυρίκη για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς και το τρίωρο ανθρωποκυνηγητό στα Σπάτα στις 16 Φεβρουαρίου
Ο Χρήστος Μαυρίκης
Μαρία Καρυστιανού: Συγκλονιστικό βίντεο – κάλεσμα για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη ενόψει της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα
 «Για κάποιους ήταν δυστύχημα, για εμάς ένα διαχρονικό έγκλημα που πάγωσε τον χρόνο», αναφέρει σε ανάρτησή της – ραντεβού το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στις 12.00
Δυστύχημα Τέμπη
Εισαγγελική έρευνα για τη δολιοφθορά στα καλώδια τηλεδιοίκησης στο Πλατύ Ημαθίας - «Να διακριβωθεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα»
Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, ζητεί να διακριβωθεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων, κακουργηματικού χαρακτήρα, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της ποινικής έρευνας
Καταγγελία για δολιοφθορά στα καλώδια τηλεδιοίκησης στο Πλατύ Ημαθίας 25
