Ρέθυμνο: Ανήλικη βρέθηκε μεθυσμένη σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο λιμάνι

Εκείνη εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο
Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε χθες (8/2/2026) στο Ρέθυμνο όταν μία ανήλικη εντοπίστηκε μεθυσμένη στην περιοχή του λιμανιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν χθες το μεσημέρι όταν η έφηβη κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και βρέθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση κοντά στο λιμάνι του Ρεθύμνου.

Οι αρχές και τα στελέχη του λιμενικού σώματος ειδοποιήθηκαν άμεσα και έσπευσαν στο σημείο όπου ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο μετέφερε εσπευσμένα την ανήλικη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Κατά την προανάκριση οι αρχές διαπίστωσαν πως η ανήλικη βρισκόταν μαζί με δύο άτομα, έναν 19χρονο και έναν 20χρονο, οι οποίοι και της έδωσαν το αλκοόλ με αποτέλεσμα να συλληφθούν.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

