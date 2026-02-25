Ρέθυμνο: «Είναι κανίβαλοι, με άφησαν να πεθάνω», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν την γλώσσα

Τις αδιανόητες στιγμές που έζησε περιγράφει ο κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο, που δέχθηκε πυροβολισμό και του έκοψαν την γλώσσα, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται για μήνες στο νοσοκομείο.

Ο κτηνοτρόφος που πυροβολήθηκε στη στάνη στο Ρέθυμνο και του έκοψαν τη γλώσσα μίλησε στο Live News και αναφέρθηκε στις φρικιαστικές στιγμές που πέρασε.

«Μπήκαν στο ποιμνιοστάσιο με μάσκα, με χτύπησαν, με άφησαν πεθαμένο, με τη γλώσσα, την έκοψαν. Με άφησαν πεθαμένο. Αφού ζω, με βοήθησε η Παναγία και δεν πέθανα. Δεν κατάλαβα τίποτα.

Εκεί, την ώρα που πήγα να ανοίξω την αποθήκη και την ώρα που κρυβόταν εκεί πέρα, είχα βάλει και συναγερμό, είχα βάλει και… ήταν 2 ώρες μέσα. Δύο ώρες περίμεναν να πάω στο υπόστεγο από τις 4.10. Ένας ήταν αυτός, με κουκούλα.

Δεν γνώρισα ποιος είναι. Ήταν ντόπιος, δεν ήταν ξένος από την μιλιά (τον κατάλαβα). Στην αρχή δεν μίλαγε. Όταν πίστεψε ότι πέθανα (μίλησε) γιατί έπεσα κάτω, με κλώτσησε. Εγώ δεν ανέπνεα, δεν άνοιξα τα μάτια μου για να φύγουν. Έλεγα (μέσα μου) ‘’να φύγουν, δεν γίνεται αλλιώς’’.

Αλλά με είχανε τραυματίσει στη σπονδυλική στήλη, στα πόδια, στη μηριαία έτρεχε αίμα το οποίο, αν δεν είχα το κινητό στη τσέπη, που δεν φαινόταν… Πρόλαβα και πήρα τηλέφωνο και ήρθαν αμέσως, δηλαδή, μετά το συμβάν σε 3 λεπτά ήρθαν τα παιδιά μου και μετά ήρθε κι η αστυνομία.

Με πυροβόλησαν. Έπεσα κάτω και μετά φεύγοντας με ξανά πυροβόλησε και μετά μου έκανε τα βασανιστήρια. Στο τέλος που βεβαιώθηκε ότι πέθανα, έδωσε σήμα, μίλησαν (με τον συνεργό) και λέει: ‘’Πέθανε’’.

Στην αρχή δεν μιλούσε καθόλου και μετά που έπεσα εγώ όπως έπεσα παρατήρησα ήταν με στρατιωτική φόρμα, κόκκινα γάντια και κουκούλα.

Μετά φεύγοντας, έκλεισε την πόρτα από εκεί που μπήκα εγώ, έκλεισε το φως και φεύγοντας από την άλλη μεριά βγήκε και μου ‘’παίζει’’ άλλες δύο. Ήταν 4-5 (σφαίρες) και μετά μου ‘’παίζει’’ άλλες δύο φεύγοντας δηλαδή, ήταν οι χαριστικές βολές. Γιατί δεν πέθανα, αυτό είναι θαύμα. Μετά, εγώ ήμουν στο νοσοκομείο στο Πανεπιστημιακό, 8 μήνες, μετά 3 μήνες στα Χανιά στο νοσοκομείο, ένα στο Ρέθυμνο. Είμαι, δεν σου λέω τίποτα, 1,5 χρόνο τώρα με βασανίζουν και βασανίζομαι».

Ενώ για το ποιος ενδέχεται να κρύβεται πίσω από την επίθεση είπε: «Αυτοί που ήταν και πρώτοι, αυτοί που ήταν και (στην υπόθεση) του γιου μου, αυτοί είναι. Πληρώσανε κάποιον; Δώσανε το στίγμα και την εντολή; Δεν ξέρω. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, μόνο άνθρωποι δεν είναι. Κανίβαλοι είναι. Και δεν τον έκανα και κακό. Κακό δεν τον έκανα, μόνο καλό του έχω κάνει

Καρέ καρέ η επίθεση

Η καταδρομική επιχείρηση σε βάρος κτηνοτρόφου καρέ καρέ, σε πλάνα που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας και εξασφάλισε για το Live News ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Ο τρόπος που έφτασε στη στάνη του θύματος ο κουκουλοφόρος, οι στιγμές που καταγράφηκε να μπαίνει στα ενδότερα και να παραφυλάει μέχρι να φτάσει το θύμα του, η άφιξη του άτυχου άντρα και μετά την επίθεση η διαφυγή του δράστη έχουν αποτυπωθεί σε βίντεο ντοκουμέντο.

Πρόκειται για εικόνες ντοκουμέντα που ρίχνουν φως στην επίθεση στο χωριό Βιλάδενδρο του Ρεθύμνου. Με τον δράστη να κατηγορείται πως έκοψε τη γλώσσα του 70χρονου κτηνοτρόφου και να τον πυροβολεί πριν φύγει από το σημείο.

Ο κτηνοτρόφος αιμόφυρτος, σε άθλια κατάσταση, κατάφερε να λυθεί και να ειδοποιήσει τον γιο του.

Το κίνητρο

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για μια επίθεση που σχετίζεται με τον εντοπισμό χασισοφυτείας στην περιοχή. Οι δράστες θεώρησαν υπεύθυνο τον 70χρονο και θέλησαν με αυτό τον τρόπο να τον τιμωρήσουν.

Αρχικά ως πιθανό κίνητρο των όσων συνέβησαν είχαν θεωρηθεί οι κτηματικές διαφορές. Λίγους μήνες νωρίτερα, είχε δεχθεί επίθεση με καυστικό υγρό, ο γιος του 70χρονου. Η πορεία της έρευνας όμως, έφερε ανατροπές και αποκάλυψε την αλήθεια

Ο κτηνοτρόφος νοσηλεύτηκε για μέρες σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Οι προσευχές των δικών του ανθρώπων εισακούστηκαν και ο 70χρονος κατάφερε να σταθεί και πάλι στα πόδια του

Τι δείχνουν τα βίντεο

Τα βίντεο ντοκουμέντα αναλύθηκαν σχολαστικά από τους άντρες της αστυνομίας. Σε ένα από αυτά, ο δράστης πλησιάζει στη στάνη με κουκούλα και καλσόν στο πρόσωπο για να κρύψει τα χαρακτηριστικά του.

Φαίνεται διαβασμένος. Ξέρει ότι υπάρχουν κάμερες που καταγράφουν και προσπαθεί να περάσει στα ενδότερα χωρίς να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του.

Στη συνέχεια βρίσκεται μέσα στη στάση και στήνει ενέδρα στον 70χρονο κτηνοτρόφο που εκείνα τα λεπτά πλησίαζε.

Από άλλη κάμερα στο εσωτερικό της στάνης φαίνεται το θύμα να παρκάρει και αμέσως μετά να κατευθύνεται στο δωμάτιο που τον περίμενε ο επίδοξος δολοφόνος του.

Μετά την επίθεση, ο κουκουλοφόρος κλείνει την εσωτερική πόρτα, αμέσως μετά το φως στο δωμάτιο όπου βρισκόταν αιμόφυρτος ο 70χρονος μεταξύ ζωής και θανάτου, με τον δράστη να απομακρύνεται με τον τρόπο που είχε προσεγγίσει τη στάση.