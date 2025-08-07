Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Revenge porn στη Λαμία: Πεθερά και εν διαστάσει σύζυγος του έστειλαν «ακατάλληλες» φωτογραφίες του

Οι δυο γυναίκες συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερες με χρηματική εγγύηση
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ /EUROKINISSI

Υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας (revenge porn) απασχολεί τα τελευταία 24ωρα την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας με θύμα έναν 51χρονο.

Για την υπόθεση του revenge porn στη Λαμία, συνελήφθη αρχικά η 64χρονη πεθερά του και στη συνέχεια η εν διαστάσει σύζυγός του, τις οποίες υπέδειξε ο παθών ως αποστολείς «ακατάλληλου» πακέτου!

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο 51χρονος στην αστυνομία, την περασμένη Δευτέρα (04.08.2025), η μητέρα του έλαβε έναν φάκελο στον οποίο δεν αναγραφόταν κάποιο στοιχείο αποστολέα και εντός αυτού υπήρχαν δικές του ακατάλληλες φωτογραφίες και ένα χειρόγραφο επίσης ακατάλληλο προς δημοσιοποίηση. 

Όπως γράφει το lamiareport.gr, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν νομότυπο έλεγχο στο σπίτι της 64χρονης στη Λαμία, όπου και κατάσχεσαν δύο κινητά τηλέφωνα με σχετικό υλικό, καθώς και επιπλέον φωτογραφίες που απεικόνιζαν τον 51χρονο σε προσωπικές στιγμές. Συνέλαβαν την πεθερά ενώ η 46χρονη κόρη της αναζητήθηκε και συνελήφθη αργότερα.

Τελικά οι δύο γυναίκες απολογήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (07.08.2025) ενώπιον Ανακρίτριας και Εισαγγελέα και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερες, καταβάλλοντας χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ η κάθε μία.

Ελλάδα
