Ρόδος: Αγνοείται ηλικιωμένος που είχε πάει για ψάρεμα στην παραλία Καλάθου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού του ηλικιωμένου που είχε μεταβεί μαζί με φίλο του, σε παραλία της Ρόδου για να ψαρέψουν από τη στεριά
Συναγερμός έχει σημάνει στο νησί της Ρόδου έπειτα από την εξαφάνιση ηλικιωμένου ο οποίος είχε πάει για ψάρεμα και δεν επέστρεψε ποτέ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από το Λιμενικό Σώμα και εθελοντικές ομάδες, για τον εντοπισμό ηλικιωμένου από τον Αρχάγγελο της Ρόδου, ο οποίος είχε μεταβεί μαζί με ένα φίλο του, λίγο μετά τις 18:30 το Σάββατο (14.03.2026) σε παραλία της Ρόδου για να ψαρέψουν από τη στεριά.

Στην περιοχή έχει σπεύσει πλωτό σκάφος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου ενώ έρευνες έχουν ξεκινήσει και από εθελοντές στην ευρύτερη περιοχή της παραλίας Καλάθου.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
71
68
66
53
51
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σε εξέλιξη έρευνα για τον θάνατο δύο κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού - Απαντήσεις θα δώσουν η νεκροψία και οι τοξικολογικές εξετάσεις
«Οι δύο κρατούμενοι συμμετείχαν από τις αρχές Μαρτίου σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης που υλοποιείται στο Κατάστημα σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων»
Φυλακές Κορυδαλλού
«Συμπεριφορές και κρατική αναλγησία την οδήγησαν στο εγκεφαλικό» λέει ο σύντροφος της καθηγήτριας Σοφίας Χρηστίδου
«Αυτό ήταν η χαριστική βολή, χτύπησαν πρώτα τα περιστατικά που την στεναχωρούσαν, επί πέντε μήνες και αντί να πάει στην επιτροπή, πήγε στα επείγοντα» λέει ο θείος της 57χρονης καθηγήτριας
Η καθηγήτρια Αγγλικών Σοφία Χρηστίδου που πέθανε από εγκεφαλικό
Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από ανήλικους στα Ιωάννινα - «Πήγε βόλτα και κινδύνευσε να χάσει την όρασή του» λέει η μητέρα του
Πριν από μερικούς μήνες ο 16χρονος που υπέστη ρήξη του δακρυικού σωληναρίου, είχε και πάλι δεχθεί επίθεση από έναν άλλον συνομήλικό του που στο παρελθόν είχε σχέση με το κορίτσι του
16χρονος στα Γιάννενα
