Ρόδος: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με τους 14 πυροβολισμούς στο σπίτι επιχειρηματία – Με ηλεκτρικό ποδήλατο κινήθηκε ο δράστης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση 14 πυροβολισμών στο σπίτι 50χρονου επιχειρηματία στη Ρόδο με τις αρχές να έχουν προσανατολιστεί στα πρόσωπα που εμπλέκονται στο περιστατικό που συντάραξε το νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές ξεδίπλωσαν το μεγάλο κουβάρι των πυροβολισμών στο σπίτι του επιχειρηματία στη Ρόδο, τα ξημερώματα της Πέμπτης 13.11.2025 και μάλιστα όταν βρισκόταν μέσα σε αυτό τόσο ο 50χρονος όσο και οι οικογένειά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γρίφος από τους κάλυκες ως το μαύρο στεφάνι που είχαν αφήσει ως μήνυμα οι δράστες, λύθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων με τις αρχές να καταλήγουν σε τρεις βασικούς υπόπτους από την Αθήνα με ανοιχτό το ενδεχόμενο ηθικής αυτουργίας.

Η διαδρομή των δραστών

Από την ανάλυση οπτικού υλικού προέκυψε ότι ο εκτελεστής κινήθηκε με ποδήλατο πιθανότατα ηλεκτρικό. Μετά τους πυροβολισμούς διέφυγε περίπου τρία χιλιόμετρα προς αδιέξοδο όπου τον ανέμενε συνεργός με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Οι δύο κατευθύνθηκαν στο αεροδρόμιο Διαγόρας, πάρκαραν σε ιδιωτικό χώρο και επιβιβάστηκαν σε πτήση για Κάρπαθο με μετεπιβίβαση προς Αθήνα.

Σε κοντινό σημείο από τη διαδρομή βρέθηκαν ενδείξεις για το σημείο όπου βάφτηκε το στεφάνι πριν τοποθετηθεί στην είσοδο της οικίας, αναφέρει η dimokratiki.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αυτοκίνητο είχε μισθωθεί στην Αθήνα και μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκώς στη Ρόδο. Η ιχνηλάτηση αυτού του κύκλου μεταφοράς αποδείχθηκε καίρια για τη χαρτογράφηση ρόλων.

Η προανάκριση έχει αποτυπώσει τρεις βασικούς υπόπτους που κινήθηκαν από την Αθήνα.

Πρόκειται για έναν 23χρονο Έλληνα, για έναν άνδρα ουκρανικής εθνικότητας 37 ετών και για άνδρα αιγυπτιακής εθνικότητας 29 ετών. Ο τελευταίος μίσθωσε στην Αθήνα το αυτοκίνητο και το έστειλε με πλοίο στη Ρόδο για να το παραλάβουν οι άλλοι 2..

Στο κάδρο περιλαμβάνεται ακόμη ένας άνδρας που δεν έχει ταυτοποιηθεί, ως χειριστής του οχήματος μετά την αναχώρηση των δύο από το νησί ενώ στην κορυφή της δικογραφίας εξετάζεται πέμπτο πρόσωπο ως πιθανός ηθικός αυτουργός.

Για πράξεις που απαιτούνται στην Αθήνα συνεπικουρεί αρμόδια κεντρική υπηρεσία εκβιασμών της ΕΛΑΣ με κλιμάκιο που μετέβη στη Ρόδο.