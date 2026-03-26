Ροπωτό Τρικάλων: Η εκκλησία που γέρνει 17 μοίρες και μαγεύει τουρίστες και ξένα ΜΜΕ

Οι επισκέπτες δοκιμάζουν την ισορροπία τους μέσα στο στραβό εσωτερικό της
Ο Ιερός Ναός Παναγίας Θεοτόκου Ροπωτού Τρικάλων / EUROKINISSI / ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ

Στο χωριό Ροπωτό των Τρικάλων, μια μοναδική εκκλησία έχει τραβήξει τα βλέμματα επισκεπτών από όλο τον κόσμο και το ενδιαφέρον των ξένων πρακτορείων. Η Εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η οποία γέρνει κατά 17 μοίρες λόγω κατολίσθησης το 2012, προσφέρει μια ασυνήθιστη εμπειρία, προκαλώντας τους τουρίστες να δοκιμάσουν την ισορροπία τους μέσα στο στραβό εσωτερικό της.

Ο Ιερός Ναός Παναγίας Θεοτόκου Ροπωτού Τρικάλων, είναι και το κτίριο που γέρνει περισσότερο από κάθε άλλο στον πλανήτη – γέρνει περισσότερο από τον Πύργο της Πίζας.

Οι επισκέπτες εισέρχονται στο ναό για να δοκιμάσουν την ισορροπία τους, περπατώντας και προσπαθώντας να σταθούν όρθιοι στο εσωτερικό της. 

Ο χώρος έχει γίνει τοπικό αξιοθέατο, με κόσμο να ταξιδεύει για να ζήσει αυτήν την ασυνήθιστη εμπειρία και να παρατηρήσει την κατάσταση του κτιρίου.

Παρά τις ζημιές από την κατολίσθηση, η εκκλησία παραμένει όρθια χωρίς εμφανείς ρωγμές στη δομή της.

Το Ροπωτό Τρικάλων είναι χτισμένο στις πλαγιές της Καραβούλας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Το χωριό έχει σχεδόν ερημώσει, καθώς το 2012 οι περισσότεροι πολίτες το εγκατέλειψαν λόγω της καθίζησης του εδάφους.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο Κώστας Σινάνης επέστρεψε στο δημαρχείο του Αη Στράτη: Είχε διαγνωστεί με καρκίνο και έκανε χημειοθεραπείες – Το μήνυμά του
«Σε 365 ημέρες, αξίζει να αφιερώσουμε έστω μία ή δύο στην υγεία μας», είπε ο δήμαρχος Αη Στράτη, προσθέτοντας πως η πρόληψη είναι κρίσιμη τόσο για τον ίδιο τον άνθρωπο όσο και για την οικογένειά του
Ο Κώστας Σινάνης επέστρεψε στο δημαρχείο του Αη Στράτη: Είχε διαγνωστεί με καρκίνο και έκανε χημειοθεραπείες – Το μήνυμά του
«Η ΓΑΔΑ σε διάλογο με την Ιστορία»: Επετειακή εκδήλωση με αφορμή την 25η Μαρτίου – Κεντρική ομιλήτρια η Μαρία Ευθυμίου
Αναδείχθηκε ο σύγχρονος ρόλος της ΕΛΑΣ ως εγγυήτρια της έννομης τάξης και προστάτιδας των θεσμών, συνεχίζοντας ιστορικά την προσπάθεια διασφάλισης της σταθερότητας
Αθανάσιος Κάμπρας / Μαρία Ευθυμίου
East Village στο The Ellinikon: Η νέα γειτονιά που ενώνει την Αθηναϊκή Ριβιέρα με την πόλη
Σε προνομιακή τοποθεσία στην ανατολική πλευρά του The Ellinikon, το East Village και το Skyline Havens υπόσχονται σύγχρονη, «έξυπνη» διαβίωση με άμεση πρόσβαση στο μετρό, κοντά στο πάρκο, το mall και τις βασικές υποδομές της νέας ανάπτυξης.
East Village στο The Ellinikon: Η νέα γειτονιά που ενώνει την Αθηναϊκή Ριβιέρα με την πόλη
