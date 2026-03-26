Ροπωτό Τρικάλων: Η εκκλησία που γέρνει 17 μοίρες και μαγεύει τουρίστες και ξένα ΜΜΕ

Στο χωριό Ροπωτό των Τρικάλων, μια μοναδική εκκλησία έχει τραβήξει τα βλέμματα επισκεπτών από όλο τον κόσμο και το ενδιαφέρον των ξένων πρακτορείων. Η Εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η οποία γέρνει κατά 17 μοίρες λόγω κατολίσθησης το 2012, προσφέρει μια ασυνήθιστη εμπειρία, προκαλώντας τους τουρίστες να δοκιμάσουν την ισορροπία τους μέσα στο στραβό εσωτερικό της.

Ο Ιερός Ναός Παναγίας Θεοτόκου Ροπωτού Τρικάλων, είναι και το κτίριο που γέρνει περισσότερο από κάθε άλλο στον πλανήτη – γέρνει περισσότερο από τον Πύργο της Πίζας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Tourists flock to Greece’s ‘unimaginable’ leaning church



Sitting at a 17 degree angle, a church in the unassuming Greek village of Ropoto has become a tourist magnet for curious visitors keen to test their balancing skills. pic.twitter.com/KtUbAdG3Cn — AFP News Agency (@AFP) March 26, 2026

Οι επισκέπτες εισέρχονται στο ναό για να δοκιμάσουν την ισορροπία τους, περπατώντας και προσπαθώντας να σταθούν όρθιοι στο εσωτερικό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο χώρος έχει γίνει τοπικό αξιοθέατο, με κόσμο να ταξιδεύει για να ζήσει αυτήν την ασυνήθιστη εμπειρία και να παρατηρήσει την κατάσταση του κτιρίου.

Παρά τις ζημιές από την κατολίσθηση, η εκκλησία παραμένει όρθια χωρίς εμφανείς ρωγμές στη δομή της.

Το Ροπωτό Τρικάλων είναι χτισμένο στις πλαγιές της Καραβούλας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Το χωριό έχει σχεδόν ερημώσει, καθώς το 2012 οι περισσότεροι πολίτες το εγκατέλειψαν λόγω της καθίζησης του εδάφους.