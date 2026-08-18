Σαλαμίνα: Από αμέλεια ηλικιωμένης η φωτιά στα Περιστέρια, μαρτυρία για εμπρησμό για την πυρκαγιά στα Σελίνια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής για τα αίτια της φωτιάς στα Περιστέρια της Σαλαμίνας από την οποία έχασε τη ζωή του ένα ζευγάρι ηλικιωμένων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μεγάλη φωτιά στα Περιστέρια της Σαλαμίνας φαίνεται, με τα έως τώρα δεδομένα, να οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης κατοίκου της περιοχής.

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Η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα και λόγω των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή η φλόγα επεκτάθηκε γρήγορα στη δασική περιοχή.

Οι ερευνητές της Πυροσβεστικής που έκαναν πολύωρες αυτοψίες στο σημείο της πυρκαγιάς, εντόπισαν το σημείο όπου έγινε η έναρξη της φωτιάς στην οδό Ανδρομάχης. Περίπου 150 μέτρα από εκεί βρέθηκαν απανθρακωμένοι οι δύο ηλικιωμένοι.

Στην περιοχή υπάρχουν δύο σπίτια και στο ένα από αυτά διαμένει η συγκεκριμένη ηλικιωμένη που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Οι αστυνομικοί πήραν από το σπίτι αναπτήρες και καρβουνάκια για να εξεταστούν αλλά και τμήματα καλωδίων.

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Όσον αφορά στο έτερο πύρινο μέτωπο στα Σελίνια, οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής έχουν στη διάθεσή τους μαρτυρία, που θεωρείται αξιόπιστη, για εμπρησμό.

Σε εξέλιξη οι αυτοψίες στα καμένα

Σε εξέλιξη βρίσκονται από νωρίς το πρωί της Τρίτης οι αυτοψίες στα καμένα σπίτια στη Σαλαμίνα από ειδικά κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την έκδοση των απαραίτητων βεβαιώσεων που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων.

Η αρχή των ελέγχων έγινε με καφετέρια που επλήγη από τη φωτιά και καταστράφηκε ολοσχερώς επί της Λεωφόρου Περιστερίων, καθώς η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα.

Τα μέλη του κλιμακίου τράβηξαν φωτογραφίες με τις καταστροφές στο πλαίσιο ενός πρώτου μακροσκοπικού ελέγχου και κατέγραψαν αναλυτικά τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Έντονα φορτισμένη η Λευκή Στεφανίδου Τσίκλου, μια από τις ιδιοκτήτριες του καταστήματος, αφού ευχαρίστησε την πυροσβεστική που κατάφερε να διασώσει το σπίτι της οικογένειας που βρισκόταν ακριβώς δίπλα, στάθηκε κυρίως στη μεγάλη περιβαλλοντική που καταστροφή που συνέβη, με τον δάσος και τις αναμνήσεις της να έχουν γίνει πια στάχτη.

«Βλέπαμε ένα πανέμορφο δάσος εδώ από πίσω που απλώνεται και παίζαμε από παιδάκια, όπως και τα παιδιά και τα εγγόνια μας, αλλά τώρα δυστυχώς αυτό το δάσος δεν υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.