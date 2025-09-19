Σε ύφεση η φωτιά στις Αχαρνές: Κάηκαν ολοσχερώς επιχείρηση ξυλείας και εργοστάσιο παπουτσιών

Κόλαση φωτιάς ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 19.09.2025 στις Αχαρνές σε εργοστάσιο ξυλείας που εξαπλώθηκε και σε διπλανές επιχειρήσεις.

Η φωτιά ξέσπασε στις 6:42 σε προαύλιο χώρο εργοστασίου και αποθήκης ξυλείας και συγκεκριμένα παλετών, με τις εικόνες να είναι συγκλονιστικές και τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν τιτάνια μάχη για την κατάσβεσή της.

Η πυρκαγιά σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παρουσιάζει πλέον βελτιωμένη εικόνα και έχει περιοριστεί.

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχείρησαν 4 ελικόπτερα. Συνέδραμαν, και εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η επιχείρηση βρίσκεται στη συμβολή των οδών Τατοΐου και Δεκελείας, ενώ οι έντονοι μαύροι καπνοί φαίνονται από πολύ μακριά.

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους κοντινών περιοχών να παραμείνουν σε εσωτερικούς κλειστούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω των επικίνδυνων καπνών.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 44 πυροσβέστες, 30 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε επιχείρηση στις Αχαρνές Αττικής και επιχειρούν 44 πυροσβέστες, 20 οχήματα και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 19, 2025

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην περιοχή των Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες, 12 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 19, 2025

Λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην περιοχή του Μενιδίου, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.

Το περιστατικό έρχεται μία ήδη επιβεβαρυμένη ημέρα για την κυκλοφοριακή συμφόρηση, με καθυστερήσεις και στην Αττική οδό, μετά από όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες νωρίτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει εξαπλωθεί και στους χώρους 3 επιχειρήσεων, με τους πυροσβέστες να καταφέρνουν να την περιορίσουν αρκετά στο σημείο της έναρξης, ενώ τώρα προσπαθούν να κατασβέσουν τη φωτιά σε επιχείρηση ένδυσης.

Το έργο της πυροσβεστικής σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, γίνεται σε μία επιχείρηση με παπούτσια και ρούχα, ενώ συνολικά 3 επιχειρήσεις φαίνεται να έπαθαν ζημιές από τις φλόγες.