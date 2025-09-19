Ελλάδα

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό μετά τον κόμβο Παιανίας – Kαθυστερήσεις άνω των 20′, στο «κόκκινο» Κηφισός και κέντρο

«Ασφυξία» σε πολλές κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας
Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες
Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες /Πυροπροστασια Δασων Λαυρεωτικης

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται ήδη ή κατευθύνονται προς την Αττική Οδό – στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο το απόγευμα της Παρασκευής (19.09.2025). 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αττικής Οδού, το όχημα που τυλίχτηκε στις φλόγες βρίσκεται μετά τον κόμβο της Παιανίας ενώ παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών έως τον κόμβο Κορωπίου.

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση σε κεντρικές οδικές αρτυρίες του λεκανοπεδίου Αττικής. 

«Ασφυξία» παρατηρείται στον Κηφισό, από το Μοσχάτο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. 

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, στην Σταδίου, την Πανεπιστημίου και την Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ και στην Κατεχάκη εντοπίζονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ηλιούπολη.

