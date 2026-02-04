Σεισμός 3,2 Ρίχτερ ανοιχτά από την Κάσο – Στα 22,5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Σεισμός μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά από την Κάσο το απόγευμα της Τετάρτης (04.02.2026), σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός των 3,2 R ανοιχτά από την Κάσο καταγράφηκε από τους σεισμογράφους του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στις 5:51 μ.μ. της Τετάρτης.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα 32 χιλιόμετρα δυτικά – βορειοδυτικά του νησιού των Δωδεκανήσων.

Το δε εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 22,5 χιλιόμετρα.