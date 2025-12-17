Σεισμός 3 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά – Κοντά στον Άσσο το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κεφαλονιά το απόγευμα της Τετάρτης (17.12.2025). Κοντά στην περιοχή του Άσσου εντοπίζεται το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός των 3 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά έγινε στις 5:09 μ.μ. της Τετάρτης, προερχόμενος από τον εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση οκτώ χιλιομέτρων δυτικά – βορειοδυτικά του Άσσου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα 16,8 χιλιόμετρα εκτιμάται το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης.