Ελλάδα

Σεισμός 3 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά – Κοντά στον Άσσο το επίκεντρο

Στα 16,8 χιλιόμετρα εκτιμάται το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης
Σεισμός 3 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά

Σεισμός μεγέθους 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κεφαλονιά το απόγευμα της Τετάρτης (17.12.2025). Κοντά στην περιοχή του Άσσου εντοπίζεται το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός των 3 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά έγινε στις 5:09 μ.μ. της Τετάρτης, προερχόμενος από τον εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση οκτώ χιλιομέτρων δυτικά – βορειοδυτικά του Άσσου.

Σεισμός 3 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά

Στα 16,8 χιλιόμετρα εκτιμάται το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
213
170
163
91
91
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Προσοχή στις βαριές λοιμώξεις στις γιορτές» λένε οι πνευμονολόγοι – Πόσο προστατεύει το φετινό αντιγριπικό εμβόλιο
Η ταχεία διασπορά του στελέχους «Κ» στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του φετινού εμβολιασμού
Γρίπη
Συγγενείς θυμάτων τρομοκρατίας για ΕΚΚΟΜΕΔ: Ο Δημήτρης Κουφοντίνας να μην πάρει με κρατικά χρήματα, αυτό που κάποτε «αγόραζε» με αίμα
«Εκφράσαμε την έντονη αντίθεσή μας, στο ενδεχόμενο να δοθεί βήμα στους τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη, οι οποίοι επί δεκαετίες επέβαλαν τη φωνή τους στον δημόσιο λόγο με το αίμα των ανθρώπων μας»
Ο Δημήτρης Κουφοντίνας
Newsit logo
Newsit logo