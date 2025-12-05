Συμβαίνει τώρα:
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανάμεσα σε Κρήτη και Αντικύθηρα – 23,9 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 77 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων
Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη δυτική Κρήτη και τα Αντικύθηρα το απόγευμα της Παρασκευής (05.12.2025).

Ο σεισμός των 4,2 Ρίχτερ – σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών – καταγράφηκε από τους σεισμογράφους του στις 5:49 μ.μ. της Παρασκευής.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 77 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων και δυτικά της Κρήτης.

Το δε εστιακό βάθος είναι στα 23,9 χιλιόμετρα.

