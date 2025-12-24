Συμβαίνει τώρα:
Σέρρες: Κορυφώνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο διοικητή της πυροσβεστικής στα Πορρόια – «Δεν έχουμε κανένα σημάδι» λέει συγγενής του

«Πριν φύγει δεν είπε σε κανέναν τίποτα, ούτε φαινόταν να τον απασχολεί κάτι», αποκάλυψε ο σύζυγος της αδελφής του 45χρονου πυροσβέστη που εξαφανίστηκε
Ο αγνοούμενος διοικητής του πυροσβεστικού κλιμακίου Πορροΐων Σερρών
Άγγελος Λαμπίδης

Θρίλερ με την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων στις Σέρρες. Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 45χρονου. Νέες μαρτυρίες είδαν το φως της δημοσιότητας την Τετάρτη (24.12.2025).

Σε εξέλιξη για δεύτερο 24ωρο βρίσκεται εκτεταμένη επιχείρηση για να εντοπιστεί ο διοικητής της πυροσβεστικής του κλιμακίου Πορροΐων στις Σέρρες, ο οποίος αγνοείται.

Η εξαφάνιση του 45χρονου άνδρα δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πορροΐων από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίς να έχει εμφανιστεί ούτε στην υπηρεσία του.

Συγγενής του 45χρονου ανέφερε στο Live News πως ο αγνοούμενος δεν πήρε μαζί του προσωπικά αντικείμενα, ενώ λείπει το αυτοκίνητό του.

«Δεν ξέρουμε εάν τον απασχολούσε κάτι, δεν τον είδε κανείς», ανέφερε.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, πραγματοποιώντας εκτεταμένους ελέγχους σε ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του. Στην επιχείρηση συμμετέχει και η Αστυνομία.

«Από χθες (σ.σ. 23.12.2025) στις 9:30 το πρωί που αγνοείται δεν έχουμε κανένα σημάδι», λέει ο σύζυγος της αδελφής του 45χρονου και πρόσθεσε:

«Δεν πήρε μαζί του προσωπικά αντικείμενα, ούτε κινητό, ούτε πορτοφόλι. Όμως πήρε το αυτοκίνητο του. Πριν φύγει δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Δεν γνωρίζει κανείς τίποτα, δεν είδε κανείς τίποτα. Δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι».

 

Για την εξαφάνιση έχει σημάνει και Silver Alert.

