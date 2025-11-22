Ελλάδα

Σέρρες: Βρέθηκε νεκρός ο 86χρονος που αγνοούνταν από το Καλόκαστρο

Ο άτυχος άνδρας είχε ξεκινήσει με το μηχανάκι του το πρωί της Παρασκευής από το σπίτι του και μέχρι αργά το μεσημέρι δεν είχε δώσει σημεία ζωής
Τραγικό τέλος μπήκες στις έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του 86χρονου που αγνοούνταν από την Παρασκευή (21.11.2025) στις Σέρρες καθώς ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός.

Από τη στιγμή που σήμανε συναγερμός για την εξαφάνιση του 86χρονου από την ορεινή περιοχή στο Καλόκαστρο, πυροσβέστες, αστυνομικοί και εθελοντές διασώστες «χτένισαν» όλες τις Σέρρες ώστε να τον βρουν. Εν τέλει ο ηλικιωμένος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, σήμερα γύρω στις 08:30 το πρωί.

Ο άτυχος άνδρας είχε ξεκινήσει με το μηχανάκι του το πρωί της Παρασκευής από το σπίτι του -πιθανότατα για κυνήγι- και μέχρι αργά το μεσημέρι δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από την οικογένειά του στις 16:00 το απόγευμα και άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης και εντοπισμού του.

Στις έρευνες εκτός από την Ελληνική Αστυνομία και την Πυροσβεστική συμμετείχαν εθελοντές διασώστες του ΟΦΚΑΘ, μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Σερρών και της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ).

