Σίφνος: Συνελήφθη 48χρονος με ολόκληρο οπλοστάσιο – Καλάσνικοφ, σιγαστήρες και χιλιάδες σφαίρες

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη (24.09.2025) ότι το πρωί της Τρίτης προχώρησε στη σύλληψη του 48χρονου στη Σίφνο, ο οποίος διατηρούσε πραγματικό οπλοστάσιο.

Η Ελληνική Αστυνομία, με αστυνομικούς των τμημάτων Μήλου και Σίφνου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποίησαν έρευνες στην κατοικία και στους επαγγελματικούς χώρους του 48χρονου στη Σίφνο και κατέσχεσαν ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ με δύο γεμιστήρες σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, ένα περίστροφο, ένα πιστόλι σε μορφή στυλό, τέσσερα κυνηγετικά όπλα, τρία αεροβόλα, καθώς και μεγάλο αριθμό πυρομαχικών: περίπου 500 φυσίγγια στρατιωτικού τύπου, περισσότερα από 400 φυσίγγια πυροβόλου όπλου και 20 κυνηγετικά φυσίγγια.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης εννέα μαχαίρια, ορισμένα με λάμα μήκους έως 58 εκατοστών, δύο ξιφολόγχες, δύο σιγαστήρες, διάφορα παρελκόμενα πολεμικών τυφεκίων (λαβή, κοντάκιο, φακό, λέιζερ), ένα γκλοπ, καθώς και μετρητά ύψους 252.480 ευρώ.

Όλο το κατασχεθέν υλικό παραδόθηκε στις αρχές, ενώ τα πυροβόλα όπλα θα υποβληθούν σε βαλλιστικές εξετάσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, η οποία θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.