Ελλάδα

Ιθάκη: Έρευνες για δύο τουρίστες που εξαφανίστηκαν στην Βίγγλα

Η περιοχή που αναζητούνται, είναι γεμάτη με πυκνή βλάστηση και περιορισμένη πρόσβαση, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά το έργο των διασωστών
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών στην Ιθάκη, για τους δύο τουρίστες που εξαφανίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Βίγγλας και του Αγίου Νικολάου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν βρεθεί ίχνη τους. 

Σύμφωνα με το kefaloniafocus, οι δύο τουρίστες έστειλαν το απόγευμα της Τρίτης (18/5/26) ένα μήνυμα, δίνοντας το στίγμα του κινητού τηλεφώνου τους στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Ιθάκη και από εκείνη τη στιγμή δεν έδωσαν άλλο σημείο ζωής, με την ανησυχία να έχει χτυπήσει «κόκκινο».

Στις έρευνες συμμετέχουν δύο ομάδες διασωστών που έκαναν εκτεταμένη αναζήτηση σε μονοπάτια, χαράδρες και δύσβατα σημεία, χωρίς όμως αποτέλεσμα. 

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ενδεχομένως ο ένας από τους δύο τουρίστες να έχει τραυματιστεί στο πόδι.

Οι έρευνες συνεχίζονται…

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
118
115
111
102
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo