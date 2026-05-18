Ιθάκη: Έρευνες για δύο τουρίστες που εξαφανίστηκαν στην Βίγγλα

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών στην Ιθάκη, για τους δύο τουρίστες που εξαφανίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Βίγγλας και του Αγίου Νικολάου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν βρεθεί ίχνη τους.

Σύμφωνα με το kefaloniafocus, οι δύο τουρίστες έστειλαν το απόγευμα της Τρίτης (18/5/26) ένα μήνυμα, δίνοντας το στίγμα του κινητού τηλεφώνου τους στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Ιθάκη και από εκείνη τη στιγμή δεν έδωσαν άλλο σημείο ζωής, με την ανησυχία να έχει χτυπήσει «κόκκινο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις έρευνες συμμετέχουν δύο ομάδες διασωστών που έκαναν εκτεταμένη αναζήτηση σε μονοπάτια, χαράδρες και δύσβατα σημεία, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ενδεχομένως ο ένας από τους δύο τουρίστες να έχει τραυματιστεί στο πόδι.

Οι έρευνες συνεχίζονται…