Κάρπαθος: Μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000-5 παίρνουν την θέση των Patriot – Παραμένουν στην Κύπρο «Έλλη» και F-16

Επιστρέφουν στην βάση τους οι συστοιχίες πυραυλικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας μετά από απόφαση που πάρθηκε στο ΚΥΣΕΑ
Ελληνικά Mirage 2000-5 / Φωτογραφία ΓΕΑ
Την θέση των Patriot στην Κάρπαθο, αναμένεται να πάρει ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών τύπου Mirage 2000-5, με τα περίφημα δελταπτέρυγα της Πολεμικής Αεροπορίας να στέλνουν ηχηρό μήνυμα ισχύος και αποτροπής.

Κατά την διάρκεια του ΚΥΣΕΑ που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (18.05.2026) αποφασίστηκε ότι οι συστοιχίες πυραυλικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας τύπου Patriot που είχαν μεταφερθεί σε Διδυμότειχο και Κάρπαθο επιστρέφουν στις βάσεις τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert.gr, ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών τύπου Mirage 2000-5 θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο, ώστε οι Ένοπλες Δυνάμεις να διατηρήσουν ισχυρή δύναμη στο νησί μετά την αποχώρηση των Patriot.

Παράλληλα, στην Κύπρο θα παραμείνει τόσο η φρεγάτα «Έλλη» όσο και τα τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 Viper.

