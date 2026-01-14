Σητεία: Ο 16χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο του πατέρα του – Κατέρρευσε ο οδηγός

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Σητεία από το σοκαριστικό τροχαίο με τον έναν ανήλικο νεκρό και τους 4 τραυματίες. Η οικογένεια του αδικοχαμένου Γιάννη που ξεψύχησε στην άσφαλτο, θρηνεί και δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως έχασε το παιδί της μέσα σε μια στιγμή. Ο φίλος του που οδηγούσε το μοιραίο αυτοκίνητο, όταν έμαθε πως ανήλικος έχασε την μάχη για τη ζωή του, δεν άντεξε και κατέρρευσε.

Ήταν λίγα λεπτά πριν τις 11 το βράδυ της Τρίτης (13.01.2026) όταν έγινε το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Ερημούπολης στη Σητεία. Ο νεαρός που οδήγησε το αυτοκίνητο, αποκάλυψε πως ο 16χρονος πήρε κρυφά το όχημα από τον πατέρα του για να κάνει βόλτα με τους φίλους του. Μιλώντας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τον έλεγχο του οχήματος, υποστήριξε πως έτρεχε και πάνω στην στροφή του έφυγε το αυτοκίνητο.

Στο τροχαίο τραυματίστηκε και ο οδηγός αλλά και οι 4 επιβάτες του, 3 από αυτούς επίσης ανήλικοι.

Ο οδηγός υποβλήθηκε άμεσα σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό, ενώ πάρθηκε και δείγμα αίματος προκειμένου να εξεταστεί αν υπήρχε στον οργανισμό του αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες.

Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο οδηγός όταν έμαθε πως ο φίλος του υπέκυψε στα τραύματά του, κατέρρευσε.

Λόγω της μεγάλης ταχύτητας που είχε αναπτύξει ο οδηγός, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και τούμπαρε αρκετές φορές πριν ακινητοποιηθεί, αφήνοντας πίσω του συντρίμμια, τραυματίες και νεκρό τον 16χρονο.

