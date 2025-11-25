Σοκαριστικό τροχαίο με τραυματίες στο Ζευγολατιό Κορινθίας: Ανατράπηκε αγροτικό μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Άμορφη μάζα μετά από τροχαίο έγιναν δυο αυτοκινήτα στο Ζευγολατιό Κορινθίας όταν αγροτικό όχημα που επέβαιναν δύο άτομα συγκρούστηκε σφοδρά με ΙΧ.

Από το τροχαίο στο Ζευγολατιό Κορινθίας που έγινε το πρωί της Τρίτης (25.11.2025) υπήρξαν τραυματίες που διακομίστηκαν με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων ανατράπηκε το αγροτικό αυτοκίνητο. Στο σημείο κλήθηκε Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Οι άνδρες της Π.Υ Κορίνθου κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν και στη συνέχεια οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.