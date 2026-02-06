Ελλάδα

Σοβαρό ατύχημα σε σχολείο της Ηλιούπολης: Μεγάλο κεραμίδι ξεκόλλησε και έπεσε στο προαύλιο όπου έπαιζαν μαθητές

Προσγειώθηκε σχεδόν δίπλα στους μαθητές από ύψος 15 μέτρων - Η καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
κεραμίδι
Το κεραμίδι που ξεκολλήθηκε από την οροφή σχολείου

Σοβαρό ατύχημα που από καθαρή τύχη δεν κόστισε τη ζωή σε κάποιο παιδί, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (04.02.2026) σε δημοτικό σχολείο στην Ηλιούπολη, όταν έπεσε κεραμίδι από μεγάλο ύψος, την ώρα που οι μαθητές έπαιζαν.

Το ατύχημα έγινε κατά τη διάρκεια του πρώτου διαλείμματος, στο 2ο δημοτικό Ηλιούπολης. Το κεραμίδι μεγέθους 45 εκατοστών, έπεσε από την οροφή και προσγειώθηκε με σφοδρότητα στο πάτωμα, από ύψος 15 μέτρων. Λίγο πιο δίπλα, οι μικροί μαθητές απολάμβαναν το παιχνίδι τους.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου έχει κάνει αρκετές φορές καταγγελίες και παράπονα σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτίριο. Για το τελευταίο περιστατικό υποστηρίζουν πως ήταν θαύμα που δεν τραυματίστηκε κάποιος μαθητής και δάσκαλος. 

Αναφέρουν πως το συγκεκριμένο κεραμίδι ήταν από καιρό ξεκολλημένο απλά έτυχε να πέσει τώρα.

Οι γονείς ζητούν άμεση παρέμβαση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κάνουν μάθημα τα παιδιά τους, καταγγέλλοντας πως τουλάχιστον από την κακοκαιρία Daniel, το κτίριο έχει εκτεταμένες ζημιές καθιστώντας επικίνδυνη την παρουσία των μαθητών εντός του.

