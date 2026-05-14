Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: ΚΤΕΛ συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό στον Κίσσαμο – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (14.05.2026) στα Χανιά, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και τον τραυματισμό ενός άνδρα.

Το τροχαίο έγινε στην περιοχή της Κισάμου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο των ΚΤΕΛ Χανίων.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου ο οποίος εγκλωβίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο Χανίων.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία.