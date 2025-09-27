Σοβαρό τροχαίο στη Βάρδα Ηλείας: 16χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από σύγκρουση δικύκλου με αυτοκίνητο

Μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ, δίνει ένας 16χρονος μετά από τροχαίο ατύχημα στην Ηλεία.

Ο 16χρονος, βρίσκεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, μετά από τροχαίο ατύχημα που συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου 27.09.2025, στη Βάρδα Ηλείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews, το ατύχημα συνέβη περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας 24χρονος με συνεπιβάτη τον ανήλικο, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο.

Ο 16χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ρίου κι ο 24χρονος νοσηλεύεται με βαριά κατάγματα, όμως έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Οι δύο τραυματίες αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάρδας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, ο ανήλικος διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από το ΑΤ Βουπρασίας.