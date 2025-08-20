Ελλάδα

Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Παρασκευή – Νεκρός οδηγός μηχανής

Ο άνδρας ηλικίας 40 με 45 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» και δίνει μάχη για τη ζωή του
Τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν μια μηχανή και ένα αυτοκίνητο σημειώθηκε στις 10:25 το πρωί της Τετάρτης (20.8.25) στη συμβολή της Μεσογείων με τη λεωφόρο Λαυρίου.

Στο τροχαίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο αναβάτης της μηχανής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μηχανή βγήκε από την πορεία της, για άγνωστο λόγο, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο ενώ μετά τη σύγκρουση σύρθηκε στο οδόστρωμα και προσέκρουσε και σε δεύτερο ΙΧ που περίμενε στο φανάρι.

Ο οδηγός της μηχανής, ηλικίας 40 με 45 ετών, μεταφέρθηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ελλάδα
