Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη, έπιασε φωτιά και βρέθηκε σε χωράφι – Σοβαρά η μία από τις δυο τραυματίες

Οι δυο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Ιστιαίας
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (12.09.2025) στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima.gr, το τροχαίο ατύχημα έγινε στο δρόμο Αιδηψού – Ιστιαίας στην βόρεια Εύβοια – το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, κάτω υπό άγνωστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε μέσα σε χωράφι.

Από την εκτροπή του οχήματος τραυματίστηκαν και οι δύο γυναίκες η μία πιο σοβαρά ενώ το όχημα έπιασε φωτιά την οποία έσβησε η πυροσβεστική που βρέθηκε στο σημείο με επτά άνδρες και τρία οχήματα.

Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τις τραυματισμένες γυναίκες στο κέντρο υγείας Ιστιαίας.

1
