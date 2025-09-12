Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη, έπιασε φωτιά και βρέθηκε σε χωράφι – Σοβαρά η μία από τις δυο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (12.09.2025) στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima.gr, το τροχαίο ατύχημα έγινε στο δρόμο Αιδηψού – Ιστιαίας στην βόρεια Εύβοια – το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, κάτω υπό άγνωστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε μέσα σε χωράφι.

Από την εκτροπή του οχήματος τραυματίστηκαν και οι δύο γυναίκες η μία πιο σοβαρά ενώ το όχημα έπιασε φωτιά την οποία έσβησε η πυροσβεστική που βρέθηκε στο σημείο με επτά άνδρες και τρία οχήματα.

Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τις τραυματισμένες γυναίκες στο κέντρο υγείας Ιστιαίας.