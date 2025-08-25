Σπάνιο θέαμα στη Μύκονο – Εκατοντάδες πελαργοί έκαναν στάση στο νησί των ανέμων

Εκατοντάδες λευκοί πελαργοί έκαναν την εμφάνισή τους στη Μύκονο. Οι φτερωτοί επισκέπτες βρήκαν καταφύγιο πάνω σε στύλους της ΔΕΗ αλλά και σε βραχώδη σημεία του νησιού, δίνοντας την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να τους απαθανατίσουν.

Αν και οι πελαργοί δεν συνηθίζουν να «επιλέγουν» τη Μύκονο, η εντυπωσιακή παρουσία τους υπενθυμίζει τη σημασία της προστασίας της άγριας ζωής και αναδεικνύει την ομορφιά των τυχαίων συναντήσεων με την φύση.

Ο λευκός πελαργός, γνωστός και ως λελέκι, είναι αποδημητικό πουλί που φωλιάζει σε Ευρώπη και Ασία, ενώ το φθινόπωρο μεταναστεύει στην Αφρική, διανύοντας ένα ταξίδι πολλών χιλιομέτρων μέχρι να μας έρθει και πάλι την άνοιξη.

Δυστυχώς, το ταξίδι του δεν είναι τελείως ακίνδυνο, καθώς τα ηλεκτροφόρα καλώδια είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ», όσοι λευκοί πελαργοί εμφανίζονται στην Ελλάδα πριν από τέλος του καλοκαιριού έχουν ξεκινήσει πρώτοι το ταξίδι της μετανάστευσης, και είτε είναι οι πιο νεαροί σε ηλικία είτε αυτοί που δεν αναπαράχθηκαν.