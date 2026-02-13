Σπάρτη: Επιστρέφει από ταξίδι εκτάκτως η κόρη του αγνοούμενου ψαρά – Για 4η ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

«Γυρίζει η κόρη του 60χρονου από ταξίδι της σχολής της για να δει τι συμβαίνει με τον πατέρα της», λέει στενό συγγενικό πρόσωπο του ψαρά που αγνοείται από το απόγευμα της Τρίτης στην Σπάρτη.

Συνεχίζεται για 4η ημέρα το θρίλερ στην Σπάρτη με την εξαφάνιση του 60χρονου ψαρά που ξεκίνησε για ψάρεμα στην περιοχή Τρινήσα και χάθηκαν τα ίχνη του. Στενό συγγενικό πρόσωπο του 60χρονου μιλάει για την ημέρα που έφυγε από το σπίτι του και για το πότε χάθηκαν τα ίχνη του.

«Την Τρίτη το πρωί ξεκίνησε ο Γιώργος να πάει για ψάρεμα όπως έκανε συχνά, επικοινώνησε με την σύζυγό του λίγη ώρα μετά. Από τις δύο όμως το μεσημέρι δεν είχε κάποιο νέο του και το μόνο που βρέθηκε ήταν η βάρκα του και τα προσωπικά του αντικείμενα», αναφέρει συγγενής του 60χρονου.

Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε το καΐκι του, ξεκίνησαν οι έρευνες από το Λιμενικό αλλά και από την Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης χωρίς να εντοπίσουν το άντρα. Οι ώρες περνούσαν και η σύζυγός του δεν είχε κανένα νέο για το που είναι σύζυγός της. Μάλιστα, ο 60χρρονος έχει και μια κόρη που σπουδάζει και ήταν ταξίδι με την σχολή και χθες ενημερώθηκε ότι ο πατέρας της έχει εξαφανιστεί.

«Η κόρη του γυρίζει σήμερα από ένα ταξίδι για να δει τι συμβαίνει με τον πατέρα της. Την πρώτη μέρα που ακούσαμε τι έγινε, είδα την σύζυγό του πάρα πολύ στεναχωρημένη. Πήγα και της χτύπησα την πόρτα να δω αν έχει ανάγκη κάτι, να τη βοηθήσουμε. Μου είπε ότι έχει χάσει την επαφή με τον άντρα της από τις 2 το μεσημέρι. Δεν ένιωθε καλά, ήταν πολύ στεναχωρημένη. Μου ανέφερε ότι έφυγε για ψάρεμα, όπως κάθε φορά όταν βρίσκει χρόνο. Κανονικά πάει για ψάρεμα και γυρίζει. Κάποια στιγμή τον παίρνει τηλέφωνο να δει τι κάνει, να του πει τα νέα της, αλλά εκείνη την ημέρα δεν απαντούσε. Δεν μου ανέφερε κάτι παράξενο», λέει μιλώντας στο newsit.gr συγγενής του 60χρονου.

Την περιοχή, όπως αναφέρει και η σύζυγος του ψαρά, την γνώριζε πολύ καλά ο αγνοούμενος άνδρας μιας και δεν ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε εκεί. Οι έρευνες συνεχίζονται από το πρωί μόνο από χερσαία μέσα λόγω των καιρικών συνθηκών. Περισσότερο «φως» στην υπόθεση θα δώσει η κάμερα που είχε το σκάφος, γιατί όπως λένε συγγενείς και συνάδελφοι του, το κύμα μπορεί να τον έχει παρασύρει σε αντίθετη πλευρά.

Ταυτόχρονα, ο 60χρονος φαίνεται πως είχε παρελθόν στην αστυνομία καθώς είχε εμπλακεί σε οργάνωση για λαθρεμπόριο τσιγάρων. Τότε, η υπόθεση είχε ακουστεί έντονα στην Σπάρτη αλλά από εκεί και μετά δεν είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές.