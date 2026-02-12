Γύθειο: Συνεχίζεται η αγωνία για τον αγνοούμενο ψαρά – Βρέθηκε το καΐκι του και το κινητό του τηλέφωνο

Συνεχίζεται για τρίτο 24ωρο το θρίλερ με την εξαφάνιση του 60χρονο ψαρά στην περιοχή Τρίνησα του Γυθείου του οποίου χάθηκαν τα ίχνη του το απόγευμα της Τρίτης 10.02.2026 και δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.

«Πήγε για ψάρεμα λένε συνάδελφοί του και δεν γύρισε ποτέ, τον ψάχνουν τρεις μέρες, βρέθηκαν μόνο τα αντικείμενα του στο καΐκι του», λένε συγγενείς του ψαρά που αγνοείται στο Γύθειο μιλώντας στο newsit.gr.

Ο 60χρονος ψαράς, ο οποίος διατηρεί και ιχθυοπωλείο σε κεντρικό σημείο στην Σπάρτη το απόγευμα της Τρίτης είχε πάει για ψάρεμα, όμως λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε η βάρκα του χωρίς τον ίδιο αλλά μόνο με τα προσωπικά του αντικείμενα. Σήμανε αμέσως συναγερμός και ξεκίνησαν οι έρευνες από το λιμενικό.

Τρείς μέρες μετά και η οικογένεια του 60χρονου δεν ξέρει που είναι ο δικός τους άνθρωπος και αν είναι ζωντανός, όπως λένε άτομα από το φιλικό του περιβάλλον, είναι ένας καλός επαγγελματίας και αγαπάει την δουλειά του πολύ. Στις έρευνες από την πρώτη στιγμή συμμετέχει και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης με το παράρτημα της Λακωνίας και ετοιμάζουν νέο κύκλο ερευνών.

Τα μέλη της ΕΟΔ από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ξεκίνησαν τις έρευνες στο σημείο που βρέθηκε η βάρκα του ψαρά. Το μεσημέρι, ξεκίνησε και η νέα παράκτια έρευνα σε ένα μέρος κοντά στην κορυφή του Λακωνικού Κόλπου.

«Το απόγευμα της Τρίτης, γύρω στις 5, ενημερωθήκαμε από το Λιμεναρχείο ότι υπάρχει αγνοούμενος ψαράς. Το καΐκι του είχε βγει στα βράχια και ο ίδιος δεν βρισκόταν μέσα, ενώ το κινητό του ήταν στο σκάφος. Αυτό μας έδειχνε ότι κάτι είχε συμβεί. Ενεργοποιηθήκαμε αμέσως. Κάποια μέλη μας βρίσκονταν ήδη κοντά στο σημείο και βοήθησαν να απομακρυνθεί το σκάφος από τα βράχια και να μεταφερθεί στο λιμάνι. Έγινε μια πρώτη έρευνα στην περιοχή, αλλά δεν ήταν οργανωμένη, γιατί επιδεινώθηκε απότομα ο καιρός και ξέσπασε δυνατή βροχή, ενώ στη συνέχεια σκοτείνιασε», λέει ο πρόεδρος της ΕΟΔ Λακωνίας Κληροδέτης Ιωάννης.

Οι ώρες περνούσαν και οι έρευνες συνεχιζόταν χωρίς κανένα αποτέλεσμα με την αγωνία να μεγαλώνει και τους εθελοντές να εφαρμόζουν και άλλες μεθόδους έρευνας.

«Το επόμενο πρωί, με εντολή του Λιμεναρχείου και του Θαλάμου Επιχειρήσεων, μπήκαμε στη θάλασσα περίπου στις 7:30 και ερευνήσαμε για μιάμιση ώρα την περιοχή όπου βρέθηκε το καΐκι, στην Τρίνησα. Δεν εντοπίσαμε κάτι. Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε και παράκτια έρευνα. Μας ζητήθηκε επίσης να ερευνήσουμε την περιοχή Βαθύ, γιατί ο αγνοούμενος είχε ρίξει δίχτυα στον Αγερανό. Μπήκαμε ξανά στο νερό για περίπου μία ώρα. Παράλληλα, πέντε μέλη της ομάδας με εκπαιδευμένο σκύλο έρευνας και διάσωσης έψαξαν την παραλία, χωρίς αποτέλεσμα. Αυτές οι ενέργειες έγιναν την Τετάρτη. Συνεχίζουμε με νέες παράκτιες έρευνες σε βράχια και παραλίες. Προγραμματίζεται επίσης έλεγχος του σκάφους από δύτες και έρευνα σε δύσβατη βραχώδη περιοχή μεταξύ Γυθείου και Μαυροβουνίου, όπου δεν υπάρχει πρόσβαση από δρόμο», προσθέτει ο πρόεδρος της ΕΟΔ.

Τέλος, συνεχίζει της έρευνες του 60χρονου ψαρά και πατέρα ενός κοριτσιού και το Λιμενικό Σώμα με τις ελπίδες των δικών του ανθρώπων να βρεθεί το αγαπημένο τους πρόσωπο.