ΣτΕ: «Όχι» στην τακτοποίηση αυθαιρέτων σε υπαίθριους χώρους χωρίς κανονισμό οροφοκτησίας και αν εκφράζονται αντιρρήσεις από συνιδιοκτήτη

Με απόφαση της η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έβαλε «φρένο» στην τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, κρίνοντας ότι η σχετική πρόβλεψη του νόμου 4178/2013 είναι ανεφάρμοστη όταν δεν υπάρχει κανονισμός οροφοκτησίας και εκφράζονται αντιρρήσεις από συνιδιοκτήτη.

Με την απόφαση 1616/2025 το ΣτΕ, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, με πρόεδρο την Ευαγγελία Νίκα και εισηγητή τον σύμβουλο Δημήτρη Βασιλειάδη, έκρινε ότι η διάταξη που επιτρέπει σε συνιδιοκτήτη με την πλειοψηφία των ποσοστών να προχωρήσει σε υπαγωγή αυθαιρέτων στις ρυθμίσεις του νόμου, προσκρούει στις συνταγματικές εγγυήσεις των άρθρων 17 (προστασία της ιδιοκτησίας) και 24 (προστασία του περιβάλλοντος).

Η υπόθεση που εξετάστηκε αφορούσε αυθαίρετες κατασκευές σε πιλοτή και τμήμα οικοπέδου πολυκατοικίας στον Δήμο Παπάγου–Χολαργού. Οι δικαστές υπογράμμισαν ότι ο σκοπός της διάταξης ήταν η καταγραφή και αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των δικαιωμάτων των υπόλοιπων συνιδιοκτητών.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση, «η τακτοποίηση αυθαιρέτων επί κοινόχρηστων χώρων ακινήτου δεν μπορεί να προχωρήσει εφόσον εκφραστεί αντίρρηση από οποιονδήποτε συνιδιοκτήτη», ανεξάρτητα από το αν υπάρχει πλειοψηφία υπέρ της ρύθμισης.

Με τον τρόπο αυτό το ΣτΕ καθιστά σαφές ότι το δικαίωμα συναπόφασης των συνιδιοκτητών υπερέχει έναντι της βούλησης της πλειοψηφίας.