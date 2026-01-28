Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» με γρίπη 4χρονος – Διακομίστηκε με ανακοπή στο νοσοκομείο

Ώρες αγωνίας για ένα παιδί 4 ετών που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο παίδων «Αγία Σοφία», με συμπτώματα γρίπης.

Ο 4χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» από χθες, Τρίτη 27.1.2026, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για η ζωή του παιδιού καθώς έφτασε με ανακοπή καρδιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αγόρι που κατοικεί σε περιοχή της Αττικής μετέφεραν στο νοσοκομείο οι γονείς του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ανακοπή, με τους γιατρούς να καταφέρνουν να το ανατάξουν.

Μάχη για τη ζωή της δίνει η 6χρονη

Την ίδια ώρα στη ΜΕΘ παραμένει διασωληνωμένη και η 6χρονη που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα. Κατά πληροφορίες, προχθές έγινε προσπάθεια αποσωλήνωσης η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε καθώς δεν το επετρεψε η κατάσταση της ασθενούς.

Όπως ανέφερε στις αρχές Ιανουαρίου ο ΕΟΔΥ, καταγράφεται υπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας. Όπως επισημαίνεται, δε, «σημαντικό ποσοστό των περιστατικών είναι σοβαρά, πολλά δε από τα οποία αφορούν ανεμβολίαστους ασθενείς».

Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΟΔΥ επανέλαβε ισχυρή σύσταση για: