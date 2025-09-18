Στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ ο 32χρονος Παλαιστίνιος εμπρηστής που επιτέθηκε στις ανήλικες στο Αιγάλεω και ισχυρίζεται ότι είναι μέλος του ISIS

Κλιμάκιο της ΕΥΠ επισκέφθηκε στα κρατητήρια τον 32χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται ότι πραγματοποίησε τρεις σεξουαλικές επιθέσεις και έβαζε φωτιές στον Υμηττό, μετά τα όσα είπε ο ίδιος στους πυροσβέστες οτι ηταν μέλος του ISIS.

Οι αναλυτές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ενημερώθηκαν από τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα οσα υποστηριξε ο «δράκος» και εμπρηστής και αμέσως ο 32χρονος Παλαιστίνιος μπήκε στο μικροσκόπιο των αρμοδίων υπηρεσιών.

Σε πρώτη φάση, συνομίλησαν μαζί του, έχουν λάβει όλο τον φάκελο του, ενώ έχουν έρθει σε επαφή με ξένες υπηρεσίες για να δουν αν ειναι «χαρτογραφημένος» σε κάποια οργάνωση.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν για το προφίλ του Παλαιστινίου τα εξής:

Παρουσιάζει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν περισσότερο σε ένα ψυχολογικά ασταθές άτομο, ωστόσο, το γεγονός ότι πέρασε μέσω της Κω στην Αθήνα στις 12 Μαΐου 2024, ζήτησε άσυλο και για σχεδόν ενάμιση χρόνο κυκλοφορούσε ανεξέλεγκτα κάτω από τη μύτη των αρχών δημιουργεί ερωτήματα και υποψίες.

Δεν μπορούν να αποκλείσουν την πιθανότητα να πέρασε κάποια στιγμή από στρατόπεδα εκπαίδευσης του ISIS, όμως η σημερινή του εικονα δεν παραπέμπει σε μαχητή του Ισλαμικού Κράτους που ήρθε στην Ελλάδα για να πραγματοποιήσει, τρομοκρατικές επιθέσεις.

Και αυτό γιατί, οι τρομοκράτες αυτού του βεληνεκούς είναι ιδεολογικά προσηλωμένοι στο στόχο, δεν προκαλούν, ειναι χαμηλού προφίλ και το κυριότερο έχουν από πίσω τους έναν ολόκληρο μηχανισμό υποστήριξης σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά.

Η εξέταση, θα διαρκέσει περίπου τρεις ημέρες ενώ ασφαλείς πληροφορίες του newsit.gr λένε πως η περίπτωση του 32χρονου μέχρι στιγμής δεν έχει χτυπήσει «κόκκινα καμπανάκια», καθώς η εικόνα του παραπέμπει σε ψυχολογικά ασταθές άτομο που χρήζει νοσηλείας, παρά σε τρομοκράτη του Ισλαμικού Κράτους.

Σήμερα ο 32χρονος παραπέμπεται στον ανακριτή για τις δύο υποθέσεις στις οποίες έχει εμπλακεί. Θα εξεταστεί για την τριπλή σεξουαλική επίθεση σε βάρος μιας 58χρονης και δύο ανήλικων κοριτσιών αλλά και των εμπρησμών στην περιοχή του Υμηττού.

Παραδέχτηκε τις πράξεις του

Για τις 23 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη του 32χρονου Παλαιστίνιου στο αυτόφωρο για τις υποθέσεις των επιθέσεων σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω.

Η δίκη αναβλήθηκε για την επόμενη Τρίτη, προκειμένου να κληθούν τα θύματα μετά από αίτημα του κατηγορούμενου.

Ο κατηγορούμενος οδηγείται ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί για τις υποθέσεις των εμπρησμών.

Ενώπιον του δικαστηρίου ο κατηγορούμενος μέσω διερμηνέα παραδέχθηκε τις πράξεις του