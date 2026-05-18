Βίντεο – ντοκουμέντο: Κύκλωμα στις φυλακές Κορυδαλλού κακοποιούσε κρατούμενους ζητώντας χρήματα από τις οικογένειές τους

Μέσα από δύο βίντεο, που τραβήχτηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Β΄πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, αποκαλύπτεται ότι αλλοδαποί έπεφταν θύματα ξυλοδαρμών μέσα στις φυλακές, με τους δράστες να ζητούν χρήματα από τους συγγενείς τους.

Στις εικόνες που προβλήθηκαν από το MEGA, εμφανίζεται ένας άνδρας ασιατικής καταγωγής, που είναι ισοβίτης και έχει κατηγορηθεί για δολοφονία σε άλλη φυλακή της χώρας, να χτυπάει συγκρατούμενούς του, στις φυλακές Κορυδαλλού, ζητώντας λεφτά.

Οι πληροφορίες λένε ότι οι συγγενείς των θυμάτων θα απευθυνθούν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, για προβληματικές επιλογές και ενέργειες των σωφρονιστικών υπαλλήλων των φυλακών Κορυδαλλού που επιτρέπουν αυτήν την κατάσταση.

Για το περιστατικό, «οι υπεύθυνοι του αρμόδιου υπουργείου δηλώνουν άγνοια και ότι θα εξετάσουν το τι ακριβώς συμβαίνει».