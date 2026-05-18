Ελλάδα

Βίντεο – ντοκουμέντο: Κύκλωμα στις φυλακές Κορυδαλλού κακοποιούσε κρατούμενους ζητώντας χρήματα από τις οικογένειές τους

«Οι υπεύθυνοι του αρμόδιου υπουργείου δηλώνουν άγνοια και ότι θα εξετάσουν το τι ακριβώς συμβαίνει»
Φυλακές Κορυδαλλού
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μέσα από δύο βίντεο, που τραβήχτηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Β΄πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, αποκαλύπτεται ότι αλλοδαποί έπεφταν θύματα ξυλοδαρμών μέσα στις φυλακές, με τους δράστες να ζητούν χρήματα από τους συγγενείς τους. 

Στις εικόνες που προβλήθηκαν από το MEGA, εμφανίζεται ένας άνδρας ασιατικής καταγωγής, που είναι ισοβίτης και έχει κατηγορηθεί για δολοφονία σε άλλη φυλακή της χώρας, να χτυπάει συγκρατούμενούς του, στις φυλακές Κορυδαλλού, ζητώντας λεφτά. 

Οι πληροφορίες λένε ότι οι συγγενείς των θυμάτων θα απευθυνθούν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, για προβληματικές επιλογές και ενέργειες των σωφρονιστικών υπαλλήλων των φυλακών Κορυδαλλού που επιτρέπουν αυτήν την κατάσταση.

Για το περιστατικό, «οι υπεύθυνοι του αρμόδιου υπουργείου δηλώνουν άγνοια και ότι θα εξετάσουν το τι ακριβώς συμβαίνει».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
220
121
118
113
110
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo