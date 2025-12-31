Στο νοσοκομείο 13χρονη από χρήση χασίς: Την εντόπισε η μητέρα της από το smartwatch

Αδιανόητο περιστατικό το απόγευμα της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου όταν ένα 13χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία μετά από χρήση χασίς.

Το ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε αναίσθητο από την μητέρα της από το smartwatch που φορούσε και από μια εφαρμογή που της έδειχνε που βρισκόταν η κόρη της, με αποτέλεσμα να την βρει σε άσχημη κατάσταση από την χρήση χασίς και να την μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η 13χρονη μαζί με μια φίλη της, επίσης ανήλικη, είχαν βρεθεί με δυο ενήλικες άνδρες Αιγυπτιακής καταγωγής.

Εκεί έκαναν χρήση χασίς και η μια από τις δυο κοπέλες λιποθύμησε και ξύπνησε σε άσχημη κατάσταση.

Μάλιστα η ανήλικη θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση καθώς υπάρχουν υπόνοιες για σεξουαλική κακοποίηση.