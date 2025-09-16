Σχολεία: Απουσίες, χρήση κινητών και απαλλαγές από τα μαθήματα – Όσα πρέπει να ξέρετε

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ξεκίνησε και η ανησυχία για το τι θα γίνει με τις απουσίες των μαθητών, πώς θα μπορούν να απαλλαχθούν από συγκεκριμένα μαθήματα και πώς θα εξελιχθεί φέτος η κατάσταση με την καθολική απαγόρευση των κινητών.

Σε αυτό το άρθρο θα ρίξουμε μία μάτια για τα όσα ισχύουν για τη φετινή σχολική χρονιά και για τα όσα αφορούν τους μαθητές και τους γονείς ώστε να ολοκληρωθούν τα μαθήματα χωρίς πολλές απουσίες ή αποβολές λόγω της χρήσης κινητών.

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τις απουσίες τους στα σχολεία καθώς υπάρχει κίνδυνος να μείνουν στην ίδια τάξη αν ξεπεράσουν τα όρια δικαιολόγησης.

Απουσίες: Πότε οι μαθητές κινδυνεύουν να μείνουν στην ίδια τάξη

Δημοτικό

Αν και δεν συνηθίζεται, καθώς τα παιδιά ακόμα ακολουθούν με γκρίνια, αλλά πιστά τις οδηγίες των γονιών, υπάρχει μεγάλη περίπτωση ένας μαθητής των πρώτων 6 τάξεων του σχολείου να μείνει στην ίδια τάξη. Αν και δεν υπάρχει παρουσιολόγιο, δάσκαλοι και διευθυντές είναι υπεύθυνοι στο να ελέγχουν αν όλοι οι μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα και για ποιον λόγο τυχαίνει να απουσιάζουν συχνά.

Το υπουργείο αναφέρει πως οι δάσκαλοι των τάξεων, περνούν καθημερινά τις απουσίες στο σύστημα «mySchool». Μάλιστα, υπάρχει πρόβλεψη και για τους μαθητές, των οποίων οι γονείς ή οι κηδεμόνες έχουν κάνει αίτηση είτε για πρόωρη αποχώρηση από τα μαθήματα είτε για καθυστερημένη προσέλευση στο σχολείου για ιατρικούς ή θεραπευτικούς λόγους.

Το αίτημα εγκρίνεται μόνο από δημόσιο φορέα.

Στην περίπτωση που ένας μαθητής απουσιάζει συστηματικά και αδικαιολόγητα, τότε ο δάσκαλος οφείλει να μιλήσει με τους γονείς ή τους κηδεμόνες και να ενημερώσει τον διευθυντή του σχολείου. Στην περίπτωση ωστόσο που η κατάσταση δεν αλλάξει, τότε ενημερώνεται η αστυνομία και κοινωνικές υπηρεσίες.

Στην περίπτωση ωστόσο που ούτε αυτό φέρει αποτέλεσμα, τότε ενημερώνεται και ο αρμόδιος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην έσχατη των περιπτώσεων, η υπόθεση φτάνει μέχρι το υπουργείο Παιδείας που εξετάζει όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την έρευνα.

Οι απουσίες σε Γυμνάσια και Λύκεια

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν ανώτατο όριο τις 114 απουσίες. Οι αδικαιολόγητες μπορεί να φτάσουν μέχρι τις 50 ενώ οι μονόωρες δεν γίνεται να δικαιολογηθούν.

Η δικαιολόγηση των απουσιών μπορεί να γίνει με υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο, είτε με φυσική παρουσία, είτε με αποστολή email. Για τις υπόλοιπες απουσίες, (και για Covid-19), απαιτείται χαρτί γιατρού και υπεύθυνη δήλωσης.

To χρονικό όριο δικαιολόγησης των απουσιών είναι οι 10 ημέρες.

Η καθυστερημένη προσέλευση των μαθητών μετά την είσοδο των εκπαιδευτικών στη σχολική τάξη, θεωρείται απουσία.

Πιο αναλυτικά, ο μαθητής μπορεί να απουσιάσει μέχρι το 10% των συνολικών διδακτικών ωρών ανά μάθημα, χωρίς να κινδυνεύσει να χάσει τη χρονιά.

Για παράδειγμα, σε μάθημα με 150 διδακτικές ώρες ετησίως, επιτρέπονται έως 15 απουσίες. Αν αυτό το όριο ξεπεραστεί, τότε ο μαθητής μπορεί να χάσει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις ή ακόμη και να επαναλάβει την τάξη.

Οι απουσίες καταχωρίζονται πλέον ηλεκτρονικά, με τους γονείς να ενημερώνονται άμεσα σε περιπτώσεις συστηματικής αποχής.

Κινητά τηλέφωνα

Μετά τις απουσίες, η χρήση των κινητών τηλεφώνων είναι από τα πιο «ευαίσθητα» θέματα.

Το υπουργείο Παιδείας ξεκαθαρίζει πως τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται εξ’ ολοκλήρου στους σχολικούς χώρους.

Στην περίπτωση που τα κινητά εντοπίζονται εκτός τσάντας, τότε οι καθηγητές τα δίνουν στους διευθυντές οι οποίοι στη συνέχεια τα παραδίδουν στους κατόχους, στο τέλος της σχολικής ημέρας.

Οι μοναδικές εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα είναι στην περίπτωση που στις συσκευές υπάρχουν ιατρικές εφαρμογές, με σχετική γνωμάτευση.

Ολοήμερο Πρόγραμμα και απαλλαγές από τα μαθήματα

Για τα δημοτικά σχολεία, η αποχώρηση από το ολοήμερο πρόγραμμα γίνεται:

14:55

15:50

17:30

Στα Νηπιαγωγεία, τα παιδιά παραμένουν μέχρι τις:

16:00 ή

17:30 (στο Αναβαθμισμένο Ολοήμερο)

Δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση, για λόγους ασφάλειας και συνέπειας του προγράμματος.

Την ίδια στιγμή, όσοι μαθητές θέλουν να πάρουν αλλαγή από συγκεκριμένα μαθήματα θα πρέπει να κάνουν αίτηση και να παραχωρήσουν δικαιολογητικά στον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος θα κρίνει αν γίνει δεκτό το αίτημα.

Στα μοναδικά μαθήματα που μπορεί να γίνει απαλλαγή είναι Φυσική Αγωγή, Μουσική, Θρησκευτικά.

Χωρίς μάθημα η 26η Σεπτεμβρίου αλλά με υποχρεωτική παρουσία

Στις 26 Σεπτεμβρίου όπου έχει καθιερωθεί η η Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού, οι μαθητές δεν θα κάνουν μάθημα αλλά θα συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

Η παρουσία τους είναι υποχρεωτική και στην περίπτωση που οι μαθητές δεν συμμετάσχουν, τότε θα χρεωθούν κανονικά απουσίες.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, στόχος είναι η μύηση των μαθητών στα μυστικά του αθλητισμού, η καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας και η ανάδειξη της αξίας της σωματικής άσκησης στην καθημερινή ζωή.