Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης επιβάτιδας: «Διερευνούμε το τραγικό περιστατικό»

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της ΑμεΑ επιβάτιδας που έχασε τη ζωή της την Πέμπτη (26.02.2026) εκφράζει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» για το τραγικό περιστατικό με την 67χρονη γυναίκα από την Κεφαλονιά.

Σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή (27.02.2026) το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναφέρει ακόμη για το τραγικό συμβάν με τον θανάσιμο τραυματισμό της 67χρονης ΑμεΑ επιβάτιδας ότι έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τον συγκεκριμένο πάροχο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δυστύχημα συνέβη κατά τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία ή/και μειωμένη κινητικότητα, το οποίο χειρίζεται ο πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Τραυματίστηκαν η επιβάτης και ο εργαζόμενος και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ.

Η 67χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου δυστυχώς κατέληξε, ενώ ο εργαζόμενος παρελήφθη για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.



Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τον συγκεκριμένο πάροχο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.