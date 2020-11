Σχολεία: Γι’ αυτό ζήτησαν «λουκέτο» οι ειδικοί! Οι αποφάσεις Μητσοτάκη και το lockdown

Σχολεία… κλειστά από Δευτέρα, 16.11.2020. Αυτό το σενάριο φαίνεται να επικρατεί -τουλάχιστον αυτή την ώρα- όπως σας έχει ήδη ενημερώσει το newsit.gr.

Το ρεπορτάζ ανέφερε εξαρχής πως η εισήγηση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων έκλινε προς το να κλείσουν τα δημοτικά σχολεία εν μέσω αυτού του δεύτερου lockdown, το οποίο… ολοένα και “οδεύει” προς τα μονοπάτια του περασμένου Μαρτίου.

Την παραπάνω πληροφορία επιβεβαίωσε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ ο Αθανάσιος Τσακρής, καθηγητής μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων του υπ. Υγείας.

Όπως εξήγησε ο κ. Τσακρής παρότι όπως ξέρουμε οι μικροί μαθητές δεν συμβάλλουν ιδιαίτερα στην εξάπλωση της επιδημίας, για τη συγκεκριμένη εισήγηση ρόλο έπαιξε η κινητικότητα που παρατηρείται γύρω από τη λειτουργία των σχολείων και αφορά μεταξύ άλλων γονείς και ηλικιωμένους οπότε το μέτρο που προτείνουν μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της κινητικότητας.

«Να μην ξεχάσουμε ότι αυτή τη φορά η κινητικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη σε αυτό το lockdown στη χώρα μας σε σχέση με αυτή που παρατηρήθηκε στο πρώτο για διάφορους λόγους λειτουργίας της οικονομίας» ανέφερε.

Η απόφαση των ειδικών συνέκλινε στο να κλείσουν τα σχολεία σε όλη τη χώρα γιατί αν και η βόρεια Ελλάδα είναι στο «κόκκινο» είναι πολύ πιθανό τις επόμενες μέρες ο χάρτης να αλλάξει και παράλληλα είναι και ένα μήνυμα γενικότερα στην κοινωνία για το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στη χώρα μας, υπογράμμισε το μέλος της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων του υπ. Υγείας.

Το παρασκήνιο για τα σχολεία

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, στην οποία ανακοινώθηκε από τους επιστήμονες η “ετυμηγορία” τους. Η υπουργός επρόκειτο να βρεθεί στο πλάι του Νίκου Χαρδαλιά στην ενημέρωση των 18:00, ωστόσο όπως ανακοινώθηκε στο ξεκίνημά της, δεν έδωσε τελικά το παρών λόγω του ότι η συνεδρίαση των ειδικών δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. Έτσι, η Νίκη Κεραμέως θα ανακοινώσει τις κυβερνητικές αποφάσεις για τα σχολεία το Σάββατο, 14.11.2020.

Να μείνουμε λίγο όμως στο “κατά πλειοψηφία” που προαναφέραμε: Η απόφαση αυτή των ειδικών δεν ήταν ομόφωνη. Κάποιοι λοιμωξιολόγοι εισηγήθηκαν να μπει “λουκέτο” σε σχολεία μόνο στις επιβαρυμένες περιοχές, δηλαδή στην Θεσσαλονίκη -όπου έμοιαζε εδώ και ώρες δεδομένο- αλλά και σε άλλες… κατακόκκινες περιοχές ειδικά στην βόρεια Ελλάδα.

Αυτή ήταν μια άποψη που σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr προτιμούσε η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, έχει δείξει κατά την διάρκεια της πανδημίας ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψιν του την γνώμη των ειδικών κι έτσι και σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορούσε να αποφασίσει κάτι διαφορετικό από αυτό που εισηγήθηκε η πλειοψηφία των λοιμωξιολόγων κι αυτό παρά την πολιτική “φόρτιση” που χαρακτήρισε την συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη, κάτι λογικό καθώς οι στιγμές στην χώρα είναι κρισιμότατες, με το δεύτερο κύμα της πανδημίας να είναι σφοδρότερο από ό, τι στην πρώτη φάση.

Η απόφαση πια είναι στα χέρια του πρωθυπουργού και όπως όλα δείχνουν, από Δευτέρα, 16.11.2020, το “λουκέτο” θα είναι γεγονός, ως ακόμη ένα βήμα αυστηροποίησης του δεύτερου αυτού lockdown.

Πόσο γρήγορα θα έρθει το δεύτερο lockdown στα μέτρα του πρώτου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα κριθεί η περεταίρω ή μη αυστηροποίηση των μέτρων. «Κλειδί» το αν θα υπάρξει πτώση του αριθμού των κρουσμάτων και για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση τονίζει τη σημασία της πιστής τήρησης όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί. Σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει μια σχετική σταθεροποίηση, ωστόσο δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.

Τα μέτρα που εξετάζονται

Πιθανή παράταση του Lockdown μέχρι τις 10/12

Αύξηση της τηλε-εργασίας στο 70%

Και πιο αυστηρά μέτρα περιορισμού της κινητικότητας με αναστολή και άλλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

«Το απόλυτο στοίχημα είναι ο περιορισμός των μετακινήσεων»

Το επόμενο δεκαήμερο είναι εξαιρετικά κρίσιμο στην προσπάθεια να ανακοπεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Το ζητούμενο αυτή την στιγμή είναι να περιοριστούν οι περιττές μετακινήσεις, ανέφερε ο Νίκος Χαρδαλιάς στην ενημέρωση της Παρασκευής. «Tο απόλυτο στοίχημα για όλους μας είναι ο περιορισμός των μετακινήσεων, γιατί περιορίζοντας τις μετακινήσεις περιορίζουμε τη μεταφορά και μετάδοση του ιού»

«Ο χειμώνας που είναι μπροστά μας έχει πολλές εκπλήξεις , έχει μακρύ δρόμο και είναι πολύ πιθανό να χρειαστούν και επόμενα λοκντάουν αναλόγως με την συμπεριφορά όλων μας» τόνισε η λοιμωξιολόγος Βάσω Παπαευαγγέλου.

Να σημειωθεί ότι από σήμερα τίθεται σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα σε όλη την χώρα. Οι μετακινήσεις για αυτές τις ώρες περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες και επιτρέπονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους εργασίας, εξαιρετικές περιπτώσεις υγείας και μικρή βόλτα κατοικίδιου ζώου σε απόσταση κοντινή από την κατοικία.

Θα γίνονται με μήνυμα στο 13033 με τον κωδικό 1 για γιατρό νοσοκομείο φαρμακείο, τον κωδικό 6 για συνοδεία κατοικίδιου και με την βεβαίωση εργαζομένου από τον εργοδότη.

Μισή ώρα νωρίτερα στις 20:30 θα κλείνουν πλέον όλα τα καταστήματα τροφίμων. Σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία και ιχθυοπωλεία. Σούπερ και μίνι μαρκετ, διευκρινίστηκε ότι θα μπορούν να προχωρούν σε διανομή παραγγελιών κατ οίκον, έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα.

Και οι υπόλοιπες υπηρεσίες delivery θα λειτουργούν κανονικά, ενώ το take away θα επιτρέπεται μόνο για όσους νομίμως βρίσκονται στον δρόμο. Μετά τις εννέα η παραλαβή από κατάστημα που κάνει take away μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων κινήσεων το βράδυ.

Να σημειωθεί ότι την Κυριακή όλα τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Με πληροφορίες από: ΕΡΤ.