Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Στο Τατόι τα συντρίμμια – Εξετάζονται «επιχειρησιακά κενά»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς της 2ας Αυγούστου 2026, που είχε εξαπλωθεί από τη Βοιωτία έως τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκονται πιθανά «επιχειρησιακά κενά» που ενδέχεται να συνέβαλαν στο δυστύχημα.

Η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα σημειώθηκε την ώρα που τα εναέρια μέσα επιχειρούσαν πάνω από το πύρινο μέτωπο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Οι αρχές εξετάζουν πλέον τις συνθήκες συντονισμού των πτήσεων, τις επικοινωνίες μεταξύ των πληρωμάτων και τα ηχητικά ντοκουμέντα που έχουν συγκεντρωθεί.

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Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Στο επίκεντρο ο συντονισμός των εναέριων μέσων

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, περίπου 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση, ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής που είχε την ευθύνη του συντονισμού των ελικοπτέρων από το έδαφος αποχώρησε από το σημείο, προκειμένου να διαχειριστεί αναζωπύρωση σε άλλο τμήμα του μετώπου.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αξιολογείται στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς εξετάζεται αν υπήρξαν κενά στην επιχειρησιακή εικόνα και στην ενημέρωση των πληρωμάτων για την παρουσία των εναέριων μέσων στην περιοχή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα μέλη του πληρώματος που διασώθηκαν από το δεύτερο ελικόπτερο φέρονται να κατέθεσαν ότι δεν είχαν δει ούτε είχαν ενημερωθεί για την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου, με το οποίο τελικά σημειώθηκε η σύγκρουση.

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Στο Τατόι τα συντρίμμια

Τα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου παραμένουν στην περιοχή της Ψάθας, ωστόσο αναμένεται το επόμενο διάστημα να μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις του Τατοΐου.

Εκεί θα εξεταστούν από ειδικούς πραγματογνώμονες, οι οποίοι επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες στιγμές πριν από τη σύγκρουση και να εντοπίσουν τυχόν στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τα αίτια του δυστυχήματος.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας αξιολογούνται και τα διαθέσιμα ηχητικά ντοκουμέντα από τις επικοινωνίες των πληρωμάτων και των επίγειων συντονιστών, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου του 2026, όταν τα δύο ελικόπτερα συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που είχε μετακινηθεί από τη Βοιωτία προς τη Δυτική Αττική, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε Πόρτο Γερμενό και Ψάθα. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου και ο Ελληνας σύνδεσμος του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ τραυματίστηκαν ο Βρετανός πιλότος και ο Ελληνας μεταφραστής.