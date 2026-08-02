Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Δύο νεκροί, ένας Δανός και ένας Έλληνας – Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους

Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων τύπου Bell, τα οποία επιχειρούσαν στη φωτιά στα Μέγαρα, καθώς κατέπεσαν το μεσημέρι της Κυριακής (02.08.2026) στην περιοχή της Ψάθας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, ένας Έλληνας και ένας Δανός, ενώ δύο ακόμη τραυματίστηκαν.

Η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων σημειώθηκε ενώ συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στα Μέγαρα, στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Αμέσως μετά το περιστατικό χάθηκε η επικοινωνία με το ένα από τα εναέρια μέσα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής και στην έναρξη επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.

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Το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου κατάφερε να επικοινωνήσει με το Κέντρο Επιχειρήσεων, ενώ το δεύτερο ελικόπτερο εντοπίστηκε λίγο αργότερα από τις δυνάμεις που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Στο σημείο αναπτύχθηκε άμεσα κινητή μονάδα με γιατρούς και διασώστες, καθώς και τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Και τα δύο πληρώματα έχουν μεταφερθεί στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Τα μέλη του πρώτου πληρώματος είναι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε καλή κατάσταση, ενώ ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής που επέβαιναν στο δεύτερο ελικόπτερο μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

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Βίντεο – ντοκουμέντο από τη σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα

Στο βίντεο που ακολουθεί έχει καταγραφεί η στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος

Μάρτυρες που βρίσκονταν στην περιοχή ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ισχυρό θόρυβο λίγο πριν από την πτώση των δύο ελικοπτέρων.

Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους

Πηγές από την εταιρεία που είχε μισθώσει τα δύο ελικόπτερα αναφέρουν ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι αυτό του ανθρώπινου λάθους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προκύψει ενδείξεις τεχνικής βλάβης. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Στα συγκεκριμένα εναέρια μέσα ο κυβερνήτης είναι κατά κανόνα αλλοδαπός χειριστής, ενώ στο πλήρωμα συμμετέχει και Έλληνας συντονιστής.

Τα δύο Bell είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Η συνεργασία της Πυροσβεστικής με τη McDermott Aviation

Τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στην Ψάθα ανήκαν στον στόλο που έχει μισθώσει το Πυροσβεστικό Σώμα από την αυστραλιανή McDermott Aviation για την κάλυψη των αναγκών της αεροπυρόσβεσης. Η συνεργασία της εταιρείας με τις ελληνικές αρχές βρίσκεται ήδη στον έβδομο χρόνο, καθώς ξεκίνησε το 2020.

Για την αντιπυρική περίοδο του 2026, η McDermott Aviation έχει αναπτύξει στην Ελλάδα συνολικά 15 ελικόπτερα: 11 Bell 214ST, γνωστά ως «Super Transporter», και τέσσερα Bell 214B, γνωστά ως «Big Lifter».

Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική επιβεβαίωσε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία, όταν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν στην περιοχή της Ψάθας.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των δύο πληρωμάτων. Τον συντονισμό της επιχείρησης από το πεδίο είχε ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας

Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα, δύο Έλληνες και δύο αλλοδαποί. Οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν ζωντανοί, ενώ οι άλλοι δύο ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Καθηλώθηκαν τα Bell – Συνεχίζεται η αεροπυρόσβεση

Μετά το δυστύχημα, όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούσαν στην περιοχή καθηλώθηκαν, βάσει του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου, μέχρι νεωτέρας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζουν να συμμετέχουν από αέρος οκτώ ελικόπτερα Erickson, δύο αεροσκάφη Canadair και δύο ελικόπτερα Chinook.