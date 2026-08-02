Ελλάδα

Φωτιά σε Βίλια και Μέγαρα, πτώση δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα: Τιτάνια μάχη με τις φλόγες – Εικόνες χάους από τα πύρινα μέτωπα

Φωτιά
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Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττική, η οποία ξεκίνησε από την Βοιωτία και καίει για τρίτη μέρα έχοντας σχηματίσει μια τεράστια πύρινη λωρίδα που κατέκαψε εκτάσεις και σπίτια στο Πόρτο Γερμενό. Τα δύο χειρότερα μέτωπα που αντιμετωπίζονται είναι εκείνο στην Αγία Παρασκευή και το δεύτερο στην Κρύα Πηγή, ενώ αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 στάλθηκαν και σήμερα Κυριακή (02.08.2026) από το πρωί, για εκκενώσεις των περιοχών Τούτουλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας, Άγιος Σαράντης, ΒΙΠΕ Μεγάρων, Κανδήλι και Αγία Σκέπη. Λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα σημειώθηκε σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς στην Ψάθα. Παράλληλα, ενεργό είναι το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε και στην Κεφαλονιά, για την οποία συνελήφθη ένας άντρας για εμπρησμό. Παρά την υποχώρηση των θυελλωδών ανέμων, οι αναζωπυρώσεις στα μέτωπα είναι συνεχείς και οι επιχειρήσεις τον πυροσβεστών ηρωικές. Δείτε τις εξελίξεις από όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών όπως μετέδωσε το newsit.gr μέσω live blog.

18:29 | 02.08.2026
Η μεταφορά των 2 επιζώντων χειριστών του ελικοπτέρου στο νοσοκομείο
18:23 | 02.08.2026
Πυροσβεστικό ελικόπτερο
Συντριβή ελικοπτέρων στην Ψάθα: Καθηλώθηκαν όλα τα Bell μετά το δυστύχημα
Βάσει πρωτοκόλλου τα πυροσβεστικά ελικόπτερα Bell δεν συνδράμουν στην πυρκαγιά της Ψάθας
18:07 | 02.08.2026
Στα 300 μέτρα από τα σπίτια οι φλόγες στον Άγιο Νεκτάριο - Πλησιάζει το μέτωπο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες
18:00 | 02.08.2026
Ελικόπτερα
Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής
«Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β» αναφέρει η ανακοίνωση
18:00 | 02.08.2026
Η απόγνωση του πυροσβέστη
EUROKINISSI
17:59 | 02.08.2026
Τεράστιο το έργο και των πολιτών
REUTERS
17:59 | 02.08.2026
REUTERS
17:59 | 02.08.2026
Σοκαριστικές εικόνες από την καταστροφή σε Αττική και Βοιωτία
REUTERS
17:59 | 02.08.2026
REUTERS
17:58 | 02.08.2026
REUTERS
17:50 | 02.08.2026
EUROKINISSI
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17:29 | 02.08.2026
Νεκροί οι δύο πιλότοι του δεύτερου ελικοπτέρου

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, καθώς μετά τη σύκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, τα μέλη τουπληρώματος του ενός από τα δύο που συνετρίβη εντοπίστηκαν νεκρά. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκτός από τους δύο τραυματίες, από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχουν χάσει τη ζωή τους δύο άτομα, ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος.

Πηγές από την εταιρεία που είχε μισθώσει τα δύο ελικόπτερα αναφέρουν πως, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι αυτό του ανθρώπινου λάθους, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για τεχνική βλάβη.

17:19 | 02.08.2026
Χωρίς τις αισθήσεις τους οι δύο χειριστές - Στο 251 το πλήρωμα του άλλου ελικοπτέρου
17:18 | 02.08.2026
Εικόνα από το σημείο της πτώσης του ενός ελικοπτέρου
Το σημείο που έπεσε το ελικόπτερο στην Ψάθα
17:18 | 02.08.2026
Καμένα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό
17:16 | 02.08.2026
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17:16 | 02.08.2026
Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό
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17:15 | 02.08.2026
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Καλησπέρα σας από το newsit.gr

Μέσω του live blog θα σας μεταδώσουμε ζωντανά όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα που «γονατίζουν» και σήμερα τη χώρα.

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