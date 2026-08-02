Φωτιά σε Βίλια και Μέγαρα, πτώση δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα: Τιτάνια μάχη με τις φλόγες – Εικόνες χάους από τα πύρινα μέτωπα

Νεκροί οι δύο πιλότοι του δεύτερου ελικοπτέρου

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, καθώς μετά τη σύκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, τα μέλη τουπληρώματος του ενός από τα δύο που συνετρίβη εντοπίστηκαν νεκρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκτός από τους δύο τραυματίες, από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχουν χάσει τη ζωή τους δύο άτομα, ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος.

Πηγές από την εταιρεία που είχε μισθώσει τα δύο ελικόπτερα αναφέρουν πως, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι αυτό του ανθρώπινου λάθους, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για τεχνική βλάβη.