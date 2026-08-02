Φωτιά σε Βίλια και Μέγαρα, πτώση δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα: Τιτάνια μάχη με τις φλόγες – Εικόνες χάους από τα πύρινα μέτωπα

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττική, η οποία ξεκίνησε από την Βοιωτία και καίει για τρίτη μέρα έχοντας σχηματίσει μια τεράστια πύρινη λωρίδα που κατέκαψε εκτάσεις και σπίτια στο Πόρτο Γερμενό. Τα δύο χειρότερα μέτωπα που αντιμετωπίζονται είναι εκείνο στην Αγία Παρασκευή και το δεύτερο στην Κρύα Πηγή, ενώ αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 στάλθηκαν και σήμερα Κυριακή (02.08.2026) από το πρωί, για εκκενώσεις των περιοχών Τούτουλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας, Άγιος Σαράντης, ΒΙΠΕ Μεγάρων, Κανδήλι και Αγία Σκέπη. Λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα σημειώθηκε σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς στην Ψάθα. Παράλληλα, ενεργό είναι το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε και στην Κεφαλονιά, για την οποία συνελήφθη ένας άντρας για εμπρησμό. Παρά την υποχώρηση των θυελλωδών ανέμων, οι αναζωπυρώσεις στα μέτωπα είναι συνεχείς και οι επιχειρήσεις τον πυροσβεστών ηρωικές. Δείτε τις εξελίξεις από όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών όπως μετέδωσε το newsit.gr μέσω live blog.
Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, καθώς μετά τη σύκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, τα μέλη τουπληρώματος του ενός από τα δύο που συνετρίβη εντοπίστηκαν νεκρά.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκτός από τους δύο τραυματίες, από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχουν χάσει τη ζωή τους δύο άτομα, ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος.
Πηγές από την εταιρεία που είχε μισθώσει τα δύο ελικόπτερα αναφέρουν πως, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι αυτό του ανθρώπινου λάθους, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για τεχνική βλάβη.
Μέσω του live blog θα σας μεταδώσουμε ζωντανά όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα που «γονατίζουν» και σήμερα τη χώρα.